Nainggolan una suggestione o un obiettivo? 

Si è aperta ufficialmente ieri la finestra invernale del calciomercato. E, come per magia, ecco subito partire in grande stile la telenovela sul possibile ritorno, sarebbe il terzo, di Radja Nainggolan al Cagliari, per la prima volta in Serie B. Anche se il belga, al momento, è più una suggestione che un obiettivo concreto. Senza dimenticare che solo oggi Claudio Ranieri, che ha comunque già dato delle indicazioni di massima al direttore sportivo Nereo Bonato, potrà toccare con mano il gruppo a disposizione, per poi definire gli innesti necessari.

Questione di tempo

L'ultima volta in campo risale al lontano 16 ottobre, i secondi 45 minuti della gara giocata (e persa 3-0) dall'Anversa contro lo Standard Liegi. Poi il Ninja è finito nel mirino del club, che lo aveva riportato a casa nell'estate del 2021, a causa di una sigaretta elettronica fumata in panchina dal giocatore nel prepartita. Nainggolan è stato immediatamente punito con l'esclusione dalla prima squadra, trovandosi a lavorare con la formazione giovanile, e poi definitivamente escluso dal gruppo, con l'accordo di un divorzio da ufficializzare nei prossimi giorni. Storia finita, quindi, con Radja che, durante la trasmissione “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina, aveva aperto a un ritorno a Cagliari. Sarebbe la sua quarta volta in rossoblù, il terzo rientro in Sardegna, in un'operazione che, con la risoluzione del contratto, potrebbe però portare Nainggolan a esser tesserato solo alla chiusura del mercato, quindi dal 1° febbraio. Anche per questo, in casa rossoblù, non c'è alcuna fretta di forzare i tempi. Anche perché il belga non è considerato, al momento, una priorità.

La chiamata di Gattuso

Nainggolan-Cagliari, quindi, per ora resta solo un'idea. Così come in casa rossoblù non preoccupano le recenti dichiarazioni di Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia, circa un possibile interessamento degli spagnoli per Nahitan Nandez. Dopo la sparata dell'agente del Leon, Bentancur («ci sono due-tre proposte per Nahitan. Mi ha chiamato Gattuso, lo vuole al Valencia»), ecco una nuova puntata, con le parole del tecnico calabrese: «Nandez? Le voci sono vere, abbiamo parlato per mesi con i suoi rappresentanti, non solo con il suo agente, ma dobbiamo guardare ai numeri e questo è un problema della società, non mio». Il problema della società, però, è una scarsa liquidità, tanto che il Valencia proverebbe a portare il giocatore in Spagna con la formula del prestito, soluzione rigettata al mittente sia dal Cagliari che dal giocatore stesso.