Radja Nainggolan riparte dall’Indonesia, il Paese d’origine del padre. L'ex centrocampista del Cagliari ha, infatti, accettato l’offerta del Bhayangkara al quale si aggregherà a partire da domenica prossima. Una scelta di vita per chiudere – probabilmente – una carriera ricca di soddisfazioni, dopo la stagione e mezzo con l’Anversa, in Belgio, dove è nato trentacinque anni fa.

La nuova sfida

La svolta. Dopo l’amara esperienza in B con la Spal (coincisa con la retrocessione in C), il Ninja era, infatti, svincolato e aspettava un’opportunità convinto di poter sparare ancora tante cartucce. I video usciti sui vari social sul suo viaggio in Indonesia sembravano far presagire più a un accordo commerciale che tecnico. A sorpresa, invece, nei giorni scorsi c’è stato l’annuncio del direttore sportivo della squadra di Bekasi, attualmente ultima in classifica nella prima serie indonesiana con 10 punti conquistati e una sola vittoria in 20 partite giocate. Il club spera ora di dare una spallata alla stagione attraverso il campione belga che ha scatenato, manco a dirlo, l’entusiasmo dei tifosi. Ad allenarlo sarà l'argentino Mario Gomez, ex assistente dell’ex interista Hector Cuper.

