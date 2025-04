Nainggolan: Il fermo in Belgio? Non c’entro niente 

«La giustizia fa il suo corso, ma la mia posizione è semplice e l’ho spiegato durante l’interrogatorio. Non c’entro niente, sono solo generoso con chi considero mio amico, ma non posso sapere cosa faccia poi nella sua vita privata. Su di me si esagera sempre perché sono Nainggolan. E sa quanto mi interessa? Niente». Così Radja Nainggolan a chiusura di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Inter-Roma (nella veste di doppio ex) a proposito delle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto di recente in Belgio.

Il coraggio di Barella

È la prima intervista che Nainggolan rilascia dopo il fermo di quasi ventiquattr’ore avvenuto a Bruxelles a fine gennaio. L’ex centrocampista del Cagliari si è soffermato su Nicolò Barella: «È un giocatore che mi emozione perché un po’ mi rivedo in lui nella generosità. L’ho visto crescere da bambino e adesso è a un livello pazzesco. Lavora tanto per gli altri, tira fuori le qualità di chi sta attorno a lui e si fa un mazzo così per la squadra anche se non segna tanto».

L’esempio di Ranieri

Quindi su Claudio Ranieri, particolarmente legato, guarda caso, alle due squadre a cui anche il Ninja è più legato, il Cagliari e la Roma: «Io, però, non l’ho mai avuto, ma sembra un gran signore. E ovunque vada, vedo giocatori pronti a buttarsi nel fuoco per lui: questo deve contare qualcosa. Con lui la Roma è rinata».

