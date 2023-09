Nagorno-Karabakh, cessate il fuoco dopo 24 ore di guerra 

Dopo 24 ore di combattimenti, le forze dell’Azerbaigian hanno messo fine alla loro operazione militare nel Nagorno-Karabakh in base a un accordo che in pratica sancisce la fine delle aspirazioni di questa enclave di essere ricongiunta a Erevan o di ottenere l’indipendenza. L’intesa prevede infatti «lo scioglimento e il completo disarmo» delle milizie separatiste e l’avvio di negoziati tra gli armeni dell’enclave e le autorità di Baku sulla “reintegrazione” della regione nel territorio azero. Dopo 35 anni di conflitti, l’Azerbaigian ha ripristinato la sua sovranità sulla regione «in un solo giorno», ha affermato il presidente Ilham Aliyev in un discorso alla nazione. Il capo dello Stato azero ha aggiunto che la maggior parte delle armi e delle infrastrutture militari dei separatisti sono state distrutte e ora le milizie stanno riparando in Armenia.

Il comando dei circa 2.000 peacekeeper russi schierati nella regione in base agli accordi che posero fine al conflitto nell’autunno 2020 ha fatto da mediatore per il cessate il fuoco. E Mosca ora è accusata di essersi lavata le mani della sorte dei circa 120.000 armeni del Karabakh. Le forze russe hanno fatto sapere di avere già evacuato oltre 3.100 persone, di cui quasi la metà bambini. Molte altre migliaia di civili armeni potrebbero decidere di fuggire, ma Peskov ha negato che sia in atto da parte degli azeri una “pulizia etnica”. Il presidente russo Vladimir Putin - che ha avuto un colloquio telefonico con Pashinian - ha detto che Mosca è in contatto con tutte le parti ed ha auspicato una “de-escalation” perché la situazione possa essere «risolta pacificamente». Un oscuro episodio è stato intanto denunciato dal ministero della Difesa di Mosca, secondo il quale un’auto dei peacekeeper russi è stata presa di mira da colpi d’arma da fuoco e tutti i militari a bordo sono stati uccisi. Ma non è stato precisato se ci siano vittime e chi siano i responsabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA