Nadia, settima meraviglia 

Tokyo. Le due facce di una giornata comunque storica per l’atletica italiana. Ai Mondiali di Tokyo, Nadia Battocletti compie una nuova impresa vincendo il bronzo nei 5.000 dopo l'argento dei 10.000 di una settimana fa. Meglio di lei solo due keniane e non qualsiasi: la primatista mondiale Beatrice Chebet (14’54”36) e la campionessa uscente Faith Kipyegon (14’55”07). Il settore velocità chiude invece una rassegna iridata da dimenticare con l’incredibile eliminazione delle due 4x100: quella maschile (senza Filippo Tortu e con Lorenzo Patta in terza frazione), esce per due decimi dopo essere stata tamponata dai sudafricani. Quella femminile (con Dalia Kaddari nella seconda curva) chiude in 49”41, tempo che si spiega soltanto con il fatto che Vittoria Fontana si è infortunata dopo 70 metri e ha perso tempo prima di riuscire a passare il testimone Gloria Hooper, che assieme a Kaddari e Pavese ha chiuso per onor di firma la prova.

La doppietta

La mezzofondista trentina conferma tutto il suo potenziale e guarda al futuro, con vista a Los Angeles 2028 con grandi ambizioni. «Ero stanca, ma ho pensato “sono stanche anche loro”. Perché solo io mi pongo limiti, ma mi sono detta “stavolta provaci”. Due medaglie al collo qui, neanche nei sogni migliori», dice Nadia. «Ma ora ci sono le Olimpiadi di Los Angeles, per noi atleti tre anni sono già domani. E io voglio sognare in grande anche li».

Italia da record

Con il bronzo conquistato da Battocletti, per l'Italia c'è il record storico di medaglie ai campionati del mondo. Sette volte sul podio con un oro, tre argenti e tre bronzi, non era mai successo nelle 19 precedenti edizioni (il massimo storico per l'Italia era di sei medaglie a Goteborg 1995 con due ori, due argenti e due bronzi). L'azzurra si prende un magnifico terzo posto in 14’55”42 con un'altra gara emozionante e diventa la prima donna azzurra a festeggiare due medaglie nella stessa edizione dei Mondiali, impresa riuscita soltanto a Pietro Mennea (argento 4x100 e bronzo 200 nel 1983) e Francesco Panetta (oro 3000 siepi e argento 10.000 nel 1987).

Ricorso respinto

Dalla gioia per il bronzo di Battocletti alla delusione per l'eliminazione della 4x100 maschile, al sesto posto in batteria con Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo in 38”52 mentre l'ultimo tempo utile è il 38”34 della Francia, ma la gara degli azzurri è condizionata da un contatto con il Sudafrica. Dopo un avvio poco brillante per Desalu, in quinta corsia, al cambio Jacobs urta con il primo frazionista sudafricano Shaun Maswanganyi al suo esterno, in sesta, e rischia di cadere, rimane in piedi anche se il risultato è compromesso. Il ricorso azzurro viene poi respinto.

Vittoria in lacrime

Poca fortuna anche per la 4x100 femminile con l'infortunio in prima frazione di Vittoria Fontana, costretta quasi a fermarsi in curva per un problema alla coscia sinistra: per dalia Kaddari una buona frazione (che conferma il suo più che adeguato stato di forma) ma praticamente inutile, che non riscatta la giornata storta dei 200 metri. Per la poliziotta quartese se ne riparlerà l’anno prossimo, con Europei e Giochi del Mediterraneo nel mirino. La giornata si era aperta con il ritiro di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, che non ha dato troppe soddisfazioni ai colori azzurri: i migliori sono l’Under 23 Alexandrina Mihai, 15ª, e il bronzo europeo Francesco Fortunato, 16°. Nell’eptathlon 13ª l’ottima Sveva Gerevini con 6167 punti. Oggi la conclusione: per l’Italia c’è soltanto la 4x400 femminile, in finale con l’ottavo tempo.

