Nadia da favola nei 10.000 metri: l’argento è suo  

Parigi. La magica serata parigina ha tenuto un regalo in serbo per il finale: Nadia Battocletti ritrova la medaglia sfumata nei 5000 e va a prendersi un fantastico argento nei 10.000 ,metri. la batte d’un soffio solo la keniana Beatrice Chebet ma la trentina chiude a 4 decimi in 30’43”65 e migliora il record italiano. Terza, come nei 5.000 Elaf Hassan (Paesi Bassi), poi due etiopi e due keniane, a testimoniare la caratura delle avversarie battute dall’azzurra campionessa d’Europa.

Leggerezza

La sua felicità esplode immediatamente dopo il traguardo: «Fa anche un po' sorridere questa cosa, il mio focus erano i 5 mila, nelle ultime settimane ho dovuto ridurre il carico per dei problemi fisici, quindi i 10 mila nemmeno a pensarci. È solo la mia quarta gara su questa distanza. Ma volevo divertirmi ancora un po' e ci sono arrivata con il sorriso e con la leggerezza», dice Nadia Battocletti ai microfoni di Rai Sport. «Negli ultimi metri mi faceva male il tendine», ha aggiunto Battocletti, «durante la gara il cerotto mi si staccava e mi andava sotto la scarpa e mi dicevo “ora che faccio?”. Loro (le atlete africane, etiopi in particolare, ndr ) “strappano” sempre, ma agli ultimi 500 metri mi sono detta “ora non mi scappate”. Mi hanno detto che le Olimpiadi sono molto più difficili dell'Europeo, ma a me piacciono le cose difficili», ha concluso la talentuosa ragazza che non ha caso è figlia di un’ottocentista e di un mezzofondista.

La festa

L'azzurra ha portato in pista dopo la gara sulle spalle una bandiera tricolore, zoppicando (con una scarpa in mano), ridendo e piangendo. Poi è andata ad abbracciare ai piedi della tribuna Gabriella Dorio, oro nei 1500 ai Giochi di Los Angeles 1984, alla quale proprio giovedì Sintayehu Vissa ha portato via lo storico primato italiano. La sua olimpiade si chiude con una quarto posto (che per un’ora era stato anche bronzo) e un argento che sa di storia del mezzofondo azzurro.

