Nadef, domani il voto ma la guerra complica tutto 

Il nuovo scenario di guerra in Medio Oriente rischia di complicare la prossima manovra di bilancio, creando ulteriore «incertezza» e rendendo impervio un sentiero considerato già stretto. A dirlo sono autorevoli istituzioni, dalla Banca d’Italia alla Corte dei Conti, che non nascondono la preoccupazione di fronte ad uno scenario inaspettato che potrebbe portare a rivedere i numeri fissati poco meno di due settimane fa nella Nadef, che domani va al voto in Parlamento. Un contesto «fragile», che richiede una politica di bilancio condotta con «estrema prudenza», dice il capo del dipartimento di Economia e statistica Sergio Nicoletti Altimari, definendo il quadro prefigurato nella Nadef «plausibile» ma «leggermente ottimistico». A preoccupare è soprattutto l’elevato rapporto tra il debito pubblico e il Pil: «Un serio elemento di vulnerabilità», che «riduce gli spazi di bilancio per fare fronte a possibili futuri shock avversi». Il debito allarma anche la Corte dei Conti: «Il perdurante stato di incertezza del quadro generale colloca ora la posizione debitoria del nostro Paese su un sentiero molto stretto», dice il presidente Guido Carlino, sottolineando la necessità di un «attento monitoraggio» perché la «pur modesta» riduzione del debito/Pil programmata per il triennio «sia effettivamente conseguita».

