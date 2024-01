Nadal: «tutta l’italia ha vinto con te» 

Da Carlos Alcaraz a Djokovic e Nadal: sui social i “colleghi” campioni si congratulano con Jannik Sinner dopo la vittoria agli Australian Open. «Sono felicissimo per te! Te ne meriti più di uno! Goditi il momento, amico mio», il messaggio di Alcaraz su X. «Che partita, che lotta. Complimenti Jannik», ha scritto Iga Swiatek, la polacca numero uno del tessi femminile. Su Instagram arrivano i complimenti da Rafael Nadal che ha postato una foto dell'altoatesino con il trofeo degli Australian Open: «Grandissimo Jan, bravissimo», il messaggio del fuoriclasse di Manacor. «Bellissimo torneo, il tuo primo torneo del Grand Slam!!! Un caro saluto a te, il tuo team, tua famiglia e tutta l'Italia che ha vinto oggi con te». «Bravo Jannik. Meritato, congratulazioni a te a alla tua famiglia» ha postato in una storia su Instagram Novak Djokovic, sconfitto da Sinner in semifinale ma sempre molto sportivo, come testimoniato anche dalle dichiarazioni del dopo match.

Lo sconfitto

I primi complimenti erano però arrivati in campo da colui che, dopo sei successi di fila, è costretto a incassare la quarta sconfitta consecutiva (tre volte in finale e una in semifinale a Torino). «Prima di tutto mi voglio complimentare con Jannik: sei cresciuto molto, hai lottato e stai vincendo tanti tornei. Te lo sei meritato. Sono certo che non sarà la tua ultima finale slam ma io cercherò di vincere la prossima sfida, visto che con te ho perso le ultime», gli ha detto Daniil Medvedev durante la premiazione. «Purtroppo non ce l'ho fatta ma cercherò di riuscirci la prossima volta. È doloroso perdere in finale, anche se è meglio che perdere prima.... Io voglio sempre vincere», ha aggiunto il campione russo, numero 3 del mondo.

Padrone di casa

Complimenti a Sinner anche da Rod Laver: «Il tennis italiano è in buone mani», il messaggio su X delll'ex campione australiano, che ha assistito al match sugli spalti dell’Arena a lui intitolata. «Jannik Sinner ha battuto i migliori per vincere il suo primo Major. Con il suo gioco a tutto tondo e la sua giovinezza, è destinato a vincerne molti altri. Sfortunato Daniil, una sconfitta che spezza il cuore dopo il duro lavoro svolto negli ultimi 15 giorni. Grazie per il grande tennis», ha chiuso.

Gli azzurri

«Campione dentro e fuori, bravo Jannik». Sono i complimenti postati sui social di Matteo Berrettini a Jannik Sinner subito dopo la vittoria a Melbourne. Una gioia alla quale Berrettini nel 2021 era solamente andato vicino, arrivando in finale a Wimbledon. «Strameritato», ha scritto su una foto di Jannik Sinner con il trofeo degli Australian Open Lorenzo Musetti, sul proprio profilo Instagramì, rivolgendo i complimenti all’amico e compagno altoatesino con il quale a novembre ha vinto anche la Coppa Davis a Malaga.

Lo sport italiano

«Da oggi, più che mai, nel Pantheon dei Miti intramontabili del tennis azzurro e mondiale. Uno stratosferico Sinner è il re dell'Australian Open dopo una maratona di speranza, sofferenza ed emozione, trasformata in gioia incontenibile», le intense parole del presidente del Coni, Giovanni Malagó, su X. «Sei stato semplicemente straordinario», è il messaggio postato da Gianluigi Buffon.

