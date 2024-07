Nadal terzo incomodo tra Djokovic e Alcaraz? 

PARIGI. Potrebbero incontrarsi al secondo turno. Novak Djokovic e Rafa Nadal sono i più titolati tennisti in gara nel singolare maschile al Roland Garros e (senza dimenticare la dolorosissima rinuncia di Jannik Sinner per la tonsillite) puntano al massimo. L’oro olimpico è ciò che manca nello straordinario palmares del serbo che non nasconde che «le aspettative sono molto alte, e la pressione su di me altissima». E aggiunge «A Pechino sono arrivato al bronzo e punto a migliorarlo». «Il Roland-Garros è, come tutti sanno, il posto più speciale nel mondo del tennis per me», le parole dello spagnolo, 14 titoli al Roland Garros: «Sono semplicemente entusiasta di avere la possibilità di esserci e tornare qui è un'altra opportunità». Nadal a Parigi giocherà anche l'atteso doppio-show con Carlos Alcaraz, forse il primo favorito per l’oro in singolare.

Ieri ci sono stati i sorteggi, con una doppia, difficile sfida Italia-Francia: Lorenzo Musetti ha pescato Gael Monfils, Matteo Arnaldi il giovane Arthur Fils. Per Andrea Vavassori c'è lo spagnolo Martinez, Luciano Darderi trova invece lo statunitense Tomy Paul. Tra le donne, Jasmine Paolini affronterà la romena Bogdan nel primo turno, poi possibili incroci con la 17enne Andreeva (secondo turno) e Pegula o Krejcikova (quarti). Lucia Bronzetti debutta con la croata Vekic, Elisabetta Cocciaretto con l’altra russa Shnaider.

RIPRODUZIONE RISERVATA