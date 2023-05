Nadal, addio Parigi: «Nel 2024 potrei lasciare il campo» 

Rafa Nadal non giocherà il Roland Garros. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista maiorchino durante la conferenza stampa organizzata nella sua Academy. «La lesione non è guarita come volevamo. Per me è impossibile giocare al Roland Garros. Un peccato, è un grande appuntamento per me, ma il mio corpo ha deciso. Non giocherò neanche nei prossimi mesi», ha dichiarato Nadal, che poi ha rivelato ciò che i suoi fans non avrebbero mai voluto sentire: «Non darò una data di rientro, quando sarò pronto mentalmente e fisicamente tornerò. Un obiettivo potrebbe essere giocare la Coppa Davis e iniziare bene il 2024, con la garanzia di poter essere competitivo. Forse il 2024 sarà l'ultimo anno in campo. Giocare nel 2024 i tornei che ho sempre amato: quello è l'obiettivo».

Nuovi re a Roma

Dopo il mercoledì nero che ha estromesso Nole Djokovic e Iga Swiatek, Roma avrà due vincitori inediti. Nel maschile, l'ex numero 1 del mondo Daniil Medvedev stoppa con un netto doppio 6-2 la favola del qualificato tedesco Yannick Hanfmann. In semifinale il russo troverà il greco Stefanos Tsitsipas, finalista lo scorso anno, che ha superato 6-3, 6-4 il croato Borna Coric al termine di un match molto più combattuto di quanto non dica il punteggio. Nell’altra semifinale, Rune se la vedrà contro Ruud.

Donne, vento dell'est

Semifinali femminili, oggi agli Internazionali Bnl. Si affrontano la russa Kudermetova e l'ucraina Kalin ina, in serata si sfidano la kazaka Rybakina e la lettone Ostapenko. Semifinali del doppio maschile: alle 13 Nys/Zielinski contro Granollers/Zeballos, mentre chiuderà la serata il match Haase/Van De Zandschulp contro Koolhof/Skupski.



