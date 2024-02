Nada Cella assassinata nel 1996 mentre lavorava Ancora 15 giorni per sapere se ci sarà un processo 

GENOVA. Ancora due settimane per sapere se ci sarà un processo per l’omicidio di Nada Cella, massacrata a Chiavari il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava. La giudice Angela Nutini, dopo un’udienza di oltre sette ore, ha rinviato al 1° marzo la decisione se mandare a giudizio quella che, per l’accusa, è l’assassina: Annalucia Cecere, ex insegnante di 54 anni trasferita a Boves, in provincia di Cuneo, alcuni mesi dopo il delitto. Insieme alla donna, accusata di omicidio aggravato, rischiano il processo anche il professionista e la sua anziana madre, Marisa Bacchioni. Entrambi sono accusati di favoreggiamento e false dichiarazioni al pm. «Oggi è un giorno triste», ha detto Silvana Smaniotto, mamma di Nada, entrando in tribunale. Per il difensore Andrea Vernazza è «tutta aria fritta, l’accusa ha scritto un romanzo». Di tutt'altra opinione l’avvocata Sabrina Franzone, che con la criminologa Antonella Pesce Delfino ha riletto le carte e gli indizi di allora e ha fatto riaprire il caso: «Quella fatta oggi è un’indagine con gli strumenti di allora. E quindi sconta il limite ma secondo me è una ipotesi molto solida».

