Nada apre a Quartu (giovedì) il festival degli Actores Alidos 

Giovedì 21 su il sipario sulla XXXIV edizione di Oltre i confini organizzato dal Teatro Actores Alidos (alle 21, palco nell’ex Caserma di via Roma a Quartu) con il concerto di Nada incentrato sui brani del disco “La paura va via da sé se i pensieri brillano”.

Venerdì 22 (alle 21, ex Caserma) “Onde” de La Fabbrica Illuminata con Elena Pau (voce), Ennio Atzeni (pianoforte) e Diego Deiana, violino. Sabato 23, alle 18, Parco Parodi di Flumini, “Cammina… cammina… Lucertolina” di Fueddu e Gestu, da una fiaba di Maria Lai e Giuseppina Cuccu, con Maura Grussu e Nanni Melis, musiche scritte ed eseguite dal vivo da Ottavio Farci e Veronica Maccioni, regia di Giampietro Orrù. Sempre sabato (alle 21, ex Caserma) “Meravigliosa Musica”: la cantante Diana Puddu con i New Karalis. Domenica 24 (alle 21, ex Caserma) “Chicchi di Riso” del Teatro Actores Alidos: cabaret ideato e interpretato da Marta Proietti Orzella, alla chitarra di Luca Pauselli. Si chiude venerdì 29 (21, Caserma) con “Su Muru Prinzu - Il Muro Incinto” di Paolo Puppa, liberamente tratto da “Memorie di Orani” di Costantino Nivola, di Bocheteatro con Giovanni Carroni, musiche di Battista Giordano, scene e costumi di Marco Nateri.

