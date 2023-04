Nacra, i Vargiu secondi IQFoil, bravo Caproni 

Trasferte pasquali senza sorprese, ma con tante conferme positive, per i velisti cagliaritani che si sono fatti onore in diversi campi di regata nazionali.

Follonica

Nella seconda tappa del campionato nazionale multiclasse, a Follonica, la Sardegna è presente sul podio di due classi su tre. A cominciare dai Nacra 15, dove i fratelli Alessandro e Carolina Vargiu (Yacht Club Cagliari) sono secondi, seguiti da Matteo Porru-Chiara Cavagnoli (Windsurfing Club Cagliari). Sofia Gorgerino-Lorenzo Bacchetta (Wcc) vincono la classifica Under 17. Tra i Dragoon, terza posizione assoluta per Roberto Marras-Mattia Maffei (Wc Cagliari).

Sferracavallo

Anche in Sicilia, nella seconda prova del circuito nazionale O’pen Skiff, i Quattro Mori sventolano sul podio. Enrico Loi (Wcc) e il compagno di squadra Antonio Simbula si spartiscono primo e secondo posto della categoria Under 15. Tra i più piccoli Under 12, Pietro Dedoni (Wcc) ottiene il quinto posto, a un punto dal terzo.