Nacra 17, resistono Ugolini e Giubilei 

Giornata faticosa ai Mondiali di vela di Cagliari (classi Nacra 17, 49er e 49er FX): vento leggero e pioggia hanno reso complicate le manovre agli equipaggi venuti da ogni parte del globo per questa triplice sfida inserita nella Sardegna Sailing Cup. Soltanto nel pomeriggio il vento è salito ma la situazione al comando delle tre classifiche è rimasta la stessa di 24 ore prima.

Tra i Nacra 17, restano quindi in testa nelal flotta Gold i due azzurri dell’Aeronautica Militare, Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (anche un primo posto ieri, con gli Under 24 Federico Figlia di Granara e Caterina Sedmak terzi), davanti ai britannici John Gimson e Anna Burnet e ai turchi Sinem Kurtbay e Alican Kaynar.

«È stata una giornata dura», conferma Giubilei, «abbiamo fatto una prova con vento molto leggero, sembrava stesse entrando un bel vento forte, in realtà nel momento della partenza non è stato così. Insomma, due prove difficili da interpretare».

Restano invariate le prime posizioni nella classifica 49er FX: le svedesi Vilma Bobeck ed Ebba Berntsson precedono le canadesi Georgia e Antonia Lewin-Lafrance, le spagnole Paula Barceló e María Cantero e le italiane Jana Germani e Bianca Caruso: «Guardiamo avanti, c’è ancora una giornata e poi ci sarà la finale con il nuovo format», dicono le due azzurre.

