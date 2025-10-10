VaiOnline
Vela.
11 ottobre 2025 alle 00:17

Nacra 17, resistono Ugolini e Giubilei 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giornata faticosa ai Mondiali di vela di Cagliari (classi Nacra 17, 49er e 49er FX): vento leggero e pioggia hanno reso complicate le manovre agli equipaggi venuti da ogni parte del globo per questa triplice sfida inserita nella Sardegna Sailing Cup. Soltanto nel pomeriggio il vento è salito ma la situazione al comando delle tre classifiche è rimasta la stessa di 24 ore prima.

Tra i Nacra 17, restano quindi in testa nelal flotta Gold i due azzurri dell’Aeronautica Militare, Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (anche un primo posto ieri, con gli Under 24 Federico Figlia di Granara e Caterina Sedmak terzi), davanti ai britannici John Gimson e Anna Burnet e ai turchi Sinem Kurtbay e Alican Kaynar.

«È stata una giornata dura», conferma Giubilei, «abbiamo fatto una prova con vento molto leggero, sembrava stesse entrando un bel vento forte, in realtà nel momento della partenza non è stato così. Insomma, due prove difficili da interpretare».

Restano invariate le prime posizioni nella classifica 49er FX: le svedesi Vilma Bobeck ed Ebba Berntsson precedono le canadesi Georgia e Antonia Lewin-Lafrance, le spagnole Paula Barceló e María Cantero e le italiane Jana Germani e Bianca Caruso: «Guardiamo avanti, c’è ancora una giornata e poi ci sarà la finale con il nuovo format», dicono le due azzurre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Il ritorno dei palestinesi a Gaza E Tel Aviv attende i suoi ostaggi

Nella Striscia è scattata la tregua, arretra l’esercito israeliano Tra Hamas e Netanyahu ancora scambi di messaggi infuocati 
L’operazione

Narcotraffico nell’Isola, spuntano i pentiti: crolla il muro di omertà

Una parte dei presunti boss della droga avrebbe già iniziato a parlare con la Dda 
Francesco Pinna
regione

Todde-Zedda, un vertice accelera il rimpasto

Il presidente dei Progressisti incontra la governatrice: sul tavolo il caso Satta 
Roberto Murgia
Garlasco

«Verificare i conti delle gemelle Cappa»

La Finanza chiese di fare indagini bancarie: spariti i nomi delle cugine di Chiara Poggi  