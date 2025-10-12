VaiOnline
Vela.
13 ottobre 2025 alle 00:33

Nacra 17, Italia d’argento 

Chiusi i Mondiali: ori a Gran Bretagna e Spagna (nei 49er)  

Tra la gioia del podio e il rimpianto per l’oro sfuggito il confine può essere effimero e determinante come una folata di vento. L’Italia della vela chiude il “trimondiale” di Cagliari con l’orgoglio di una medaglia assoluta (più una Under 24) e della perfetta riuscita di una manifestazione che inedita per l’Italia. Sul podio dei Nacra 17 suona “God Save the King” e non “Fratelli d’Italia” ma gli applausi accomunano i vincitori John Gimson e Anna Burnet e i battuti che sono Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, ma anche Willemijn Offerman e Scipio Houtman, terzi per i Paesi Bassi. Peccato per la volata persa dalla coppia dell’Aeronautica Militare, a lungo in testa nei gironi scorsi. Tra gli Under 24, doppietta australiana con Liddell-Brown e Gargett- Hoffman e bronzo agli italiani Federico Figlia di Granara e Caterina Sedmak.

In crescita

Anche ieri le condizioni meteo (vento da sud-est con una intensità da 9/11 nodi fino a 16 nodi) hanno permesso di svolgere il programma. Esulta il presidente di Federvela, Francesco Ettorre: «Sardinia Sailing Cup si conferma una formula vincente, capace di unire tanti eventi mondiali e internazionali, un evento di grande rilievo che negli anni ha saputo evolversi e arricchirsi, ospitando competizioni di grande valore non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per l’accoglienza offerta. Da ormai un mese i velisti internazionali popolano le spiagge del Poetto e, più in generale, di Cagliari: è un segnale positivo che fa bene non solo alla città e alla regione, ma all’intera vela italiana».

I 49esimi

Gli altri due campionati del mondo assoluti 49er, 49erFX hanno parlato spagnolo. Nel 49er, successo di Diego Botin e Florian Trittel: «Avevamo vinto le Olimpiadi, l’Europeo, ma mai il Mondiale», sorridono, «e riuscirci con questo nuovo formato è qualcosa di molto speciale». Ancora secondi gli olandesi Bart Lambriex e Floris Van De Werken, terzi i danesi Jonas Warrer e Mathis Lehm Sletten. Nel 49erFX, Paula Barceló e María Cantero («Siamo sotto shock!») hanno strappato l’oro alla Svezia di Vilma Bobeck ed Ebba Berntssoncon le sorelle canadesi Georgia e Antonia Lewin-Lafrance terze.

Non è finita

Oggi la Sardinia Sailing Cup prosegue a Cagliari con il Next Generation Foil Academy International Trophy - Powered by Luna Rossa (un progetto della Federazione Italiana Vela diretto dalla campionessa olimpica e tecnico Alessandra Sensini), e con l’Inclusive Development Program (IDP), programma di World Sailing dedicato alla parasailing.

