Nacra 15, tripletta del WC Cagliari in Ungheria 

Era una gara internazionale ma può essere considerato un test per il campionato italiano di settembre a Cagliari. Un test superato a pieni voti dai velisti del Windsurfing Club Cagliari vincitori delle Super Series Nacra 15 in Ungheria, concluse dopo tre giorni di regate e nove prove domenica scorsa.

Sulle acque del Lago Balaton, i cagliaritani hanno addirittura monopolizzato il podio. Si sono imposti Alessandro Vargiu e Grace Fedeli, davanti a Leonardo Vascellari e Eleonora Bandello, con Gabriele Usai e Noa Lisci al terzo posto.

La squadra guidata dall’allenatore Mattia Gessa, ha dimostrato un eccellente feeling con la barca e una grande capacità di adattamento alle mutevoli condizioni del vento (da 15 nodi a leggero), in quella che sarà la sede degli Europei di classe del prossimo anno. Buoni piazzamenti anche per le altre coppie del club: i migliori, Federico Sollai e Lara Manca, in ottava posizione assoluta, sono saliti come terzi sul podio ideale degli Under 19. Il bilancio di Gessa (sia tecnico, sia generale) non può che essere positivo: «È stata una settimana di gemellaggio tra Italia e Ungheria, con un’accoglienza splendida da parte della squadra locale. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti», ha dichiarato.

