Nacra 15, ribaltone dei fratelli vargiu 

Domenica affollata di derive, nel campo di regata cagliaritano del Poetto, cornice della tappa nazionale Nacra 15 e della selezione zonale Optimist.

I catamarani preolimpici sfrecciavano nell’area di gara già a metà mattina, in una manche finale combattuta e capace di rivoluzionare ancora la classifica. Forti di un terzo e due primi posti, i fratelli Alessandro e Carolina Vargiu (YC Cagliari), spodestati sabato dal trono provvisorio, hanno ripreso il comando in via definitiva. Nella battaglia per il secondo gradino del podio, l’hanno spuntata Enrica Morelli-Stefano Troiano (Svagamente Pescara). Terzi Leonardo Vascellari-Eleonora Bandel (Wcc), leader dopo la seconda giornata. Alla tappa, curata dal Windsurfing Club Cagliari, hanno partecipato tredici equipaggi.

Optimist

Ieri e sabato, la tappa di selezione zonale Optimist ha messo a confronto trentuno timonieri di due divisioni. Nel gruppo A, Nicola Usai (YC Porto Rotondo) ha staccato Lorenzo Dessy del circolo organizzatore Yacht Club Cagliari e Federico Filippeddu (YC Cannigione). Nella divisione B, in formato ridotto, Enrico Dibertulu (CN Arzachena) ha preceduto Giorgio Macciocu e Antonio Soggiu, duo dello YC Alghero.

