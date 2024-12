Mycras: «Vi racconto cosa c’è oltre la magia» 

Lasciare le persone a bocca aperta è il suo mestiere, e per sbalordire chi ha di fronte gli basta un semplice mazzo di carte. Ma dietro i suoi trucchi c’è molto altro. Qualcosa che sarà lo stesso Mycras, al secolo Michele Cabras, a svelare, da maestro qual è nel celare e mostrare al momento opportuno. Il suo spettacolo “Dieci - Oltre la magia” debutta questa sera alle 21 al Cine Teatro Astra di Sassari, prima tappa di un tour che lo vedrà a Selargius al Teatro Si ‘e Boi il 18 gennaio e poi nel nord Italia a partire da febbraio.

L’effetto wow

«Dieci sono i miei primi dieci anni di carriera, iniziata nel 2014 con la prima serata da professionista. Per me sarà uno spettacolo speciale, come una sorta di compleanno», racconta l’illusionista cagliaritano. «Oltre la magia, invece, è perché si tende a pensare che la magia sia ridotta unicamente all’effetto “wow”, mentre per me è un mezzo artistico con cui lanciare messaggi e trattare tantissime tematiche». La carta d’identità dice 27 anni, la carriera è già quella di un ragazzo prodigio: nel 2015 arriva il premio di miglior mentalista sardo, l’anno dopo la doppietta come miglior manipolatore e miglior illusionista, nel 2017 con la vittoria del premio internazionale Vinicio Raimondi decolla anche la carriera all’estero.

Da bambino

«Tutto è iniziato quando avevo 11 anni, guardando uno spettacolo di David Copperfield», continua Cabras. «Per diventare mago non esiste un percorso delineato, ci vogliono anni di allenamento davanti a uno specchio, anche per provare un singolo movimento. Per me è stato come un viaggio dentro me stesso». Viaggio che lo ha portato a padroneggiare tantissime branche dell’illusionismo, con una predilezione in particolare: «La manipolazione è il mio cavallo di battaglia. Fin da ragazzino l’allenamento con le mani era quello che preferivo, mi attirava riuscire a sorprendere le persone con oggetti che tutti abbiamo a casa, come un mazzo di carte che potevo portare in giro senza problemi».

La gavetta

Ed è proprio in giro per Cagliari, documentando su YouTube le prime imprese, che la carriera di Mycras è cominciata. «A livello generale se sei americano o inglese è più facile emergere, ma anche in Spagna e Francia hanno una cultura dell’illusionismo più forte. In Italia il passaggio è più breve se nasci al nord». Eppure, la gavetta non è stata uno svantaggio. Anzi. «È stato importante e ringrazio di averla fatta, ho affrontato un percorso più lungo che mi ha reso un artista migliore e un artista più preparato, e valorizzare la mia terra è sempre stato uno degli scopi dei miei progetti».

Su Amazon

La carriera davanti a sé è in ascesa, e all’inizio di quest’anno è arrivata anche la soddisfazione di veder uscire una serie Amazon Prime tratta dal suo precedente spettacolo “Qualcosa d’insolito”, già in onda in Usa e UK e attesa anche in Italia. Tuttavia, il mago cagliaritano guardando al futuro resta coi piedi per terra. «Sono abituato a lavorare step by step. Sicuramente nell’immediato mi piacerebbe molto portare “Dieci” anche all’estero».

