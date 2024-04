Mycras e lo spettacolo di magia: “L’esame magico” coinvolge i bambini 

Magia e illusione nel nuovo appuntamento della rassegna “Famiglie a teatro”. Questo pomeriggio alle 17 al Teatro delle Saline di Cagliari Mycras porta in scena “L'esame magico”

Michele Cabras, in arte Mycras, presenta uno spettacolo di magia per le famiglie con effetti visivi, apparizioni, sparizioni, magie con i colori. Nel racconto il protagonista dovrà affrontare “l’esame magico finale” per diventare ufficialmente Mago: nelle tante prove diverse introdotte dalla voce narrante dello stregone supremo l'aspirante mago dovrà dimostrare di essere all’altezza grazie alla sua abilità e al suo ingegno. Durante le prove, i bambini e le bambine saranno chiamati a partecipare, chiamati sul palco dall'illusionista, per assisterlo negli atti di prestigio: “L'esame magico” è uno spettacolo che coinvolge direttamente i più piccoli ma che saprà sorprendere anche il pubblico dei grandi.

Lo spettacolo sarà preceduto dal racconto “C'era una volta Ulisse” di Elisabetta Podda, con le musiche dal vivo di Roberto Palmas.

