Myanmar, un altro massacro del regime Attacco a un villaggio di ribelli, 80 morti 

Naypydaw. Un altro massacro indiscriminato, almeno 80 vittime civili tra cui donne e bambini, uccisi in un attacco aereo dell'esercito in una regione roccaforte dei ribelli che combattono la giunta militare. Per il Myanmar, precipitato in una spirale di violenza da oltre due anni, la strage nel villaggio di Pazi Gyi si profila la più grave dal golpe.

Ma l'indignazione internazionale, prontamente arrivata anche stavolta, sembra impotente. Sul luogo colpito martedì c'erano circa 300 persone. Si stava inaugurando un ufficio della milizia locale affiliata alle Forze di difesa popolari, i gruppi di ribelli civili che si oppongono alla giunta dopo il golpe che depose il governo di Aung San Suu Kyi. Un jet militare ha lanciato una bomba ed elicotteri militari hanno sparato sul villaggio per 20 minuti. Soccorritori hanno detto alla Bbc di aver finora trovato 80 corpi, tra cui 20 bambini, ma si teme che il bilancio supererà le 100 vittime. La giunta del generale Min Aung Hlaing ha giustificato l'attacco con la presenza di ribelli.

