Mvula Sungani e quei viaggi che sono fughe disperate 

Sulle rotte delle antiche e moderne migrazioni di popoli con “Sabir / viaggio mediterraneo”, la nuova creazione del coreografo italo-africano Mvula Sungani, che firma ideazione e regia dello spettacolo ispirato alle storie delle donne e degli uomini costretti a lasciare la loro patria, in fuga da guerre e carestie, miseria e persecuzioni, disposti ad affrontare l'ignoto per inseguire il sogno di una vita migliore, dove l'artista mette idealmente a confronto «l’Italia di oggi, meta di immigrazioni e di speranze, come le drammatiche cronache quotidiane ci riportano, e quella del primo ‘900, quando a partire... erano proprio gli italiani». Il flusso di persone in arrivo ai confini del mondo occidentale, attratte dal miraggio del benessere e della ricchezza, spesso sulla spinta dei conflitti in corso in numerose regioni del pianeta, come delle catastrofi ambientali, rappresenta una questione cruciale con la quale fare i conti, tra considerazioni squisitamente “economiche” e politiche a fronte di una più umana sensibilità e di un sentimento di solidarietà.

"Sabir” – con un titolo che rimanda alla lingua franca dei porti del mare nostrum in uso tra l'XI e il XIX secolo, una sorta di esperanto che permetteva a genti di diversa provenienza, mercanti, marinai e schiavi, di comunicare tra loro – è una raffinata partitura per corpi in movimento, sulla colonna sonora elaborata e eseguita dal vivo dal compositore e polistrumentista Ermanno Petringa, tra brani originali, musiche popolari e echi mediterranei: un immaginifico e suggestivo racconto per quadri, di forte impatto visivo e e emozionale, tra astratte geometrie e simboli arcani, accanto a danze tradizionali, sensuali abbracci e misteriosi riti.

In tournée nell'Isola sotto le insegne della Stagione 2023-2024 de La Grande Danza organizzata dal CeDAC, “Sabir / viaggio mediterraneo” debutta in prima regionale oggi alle 21 al Comunale di Sassari, per approdare mercoledì alle 21 al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, giovedì alle 21 al Comunale di San Gavino Monreale, venerdì alle 21 al Centrale di Carbonia e infine sabato alle 20.30 (fuori abbonamento) al Massimo di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA