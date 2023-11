Muzzurullu firma “Bonacatu”, storia di una bimba e di un soldato  

Lo sguardo di una bambina sensibile e sognatrice restituisce un mondo sfaccettato e multiforme. Vive la realtà che le è toccata in sorte, ma non la accetta passivamente, perché sente che ci può essere altro rispetto ai confini in cui le sue origini la imprigionano. Oltre ci sono le sue speranze, i desideri, le paure da affrontare e le difficoltà da trasformare in opportunità. “Bonacatu, storia di una bambina e di un soldato”, Camena edizioni, è una graphic novel scritta e illustrata da Joele Ferreri, in arte Muzzurullu.

L’autore

Ventitrè anni, di Sassari, fin da bambino ha coltivato la passione per il disegno e si è formato all'Accademia d’Arte di Cagliari, seguendo un corso triennale di Fumetto. “Mi è sempre piaciuto scrivere e disegnare storie”, spiega, “così ho trovato la mia via”. La vicenda è ambientata in Sardegna a metà degli anni Cinquanta. Bonacatu non ha una vita semplice: il padre torna spesso a casa ubriaco e i compagni di scuola la criticano per la sua voglia di esprimersi in modo spontaneo. Non può neppure affezionarsi agli animali che ha intorno, perché sono destinati alla vendita in macelleria. Gli sfizi sono banditi: non ha mai vestiti nuovi, perché si deve accontentare di quelli che gli altri non usano più. L’unica volta in cui le hanno regalato un cappotto nuovo, rosso come piace a lei, una compagna glielo ha macchiato con l'inchiostro, che non se n'è andato più. I giocattoli sono quelli del mercato, perché in negozio costano troppo e i soldi servono per mangiare e per pagare i debiti del padre. Davanti a una realtà così desolante, le resta la sua immaginazione, con cui crea un mondo tutto suo e in cui incontra un soldato, reduce dalla prima guerra mondiale, che appare solo a lei. Ha la divisa, lo sguardo dolce e se ne sta seduto in giardino a osservarla con affetto. “Il silenzio del soldato”, si legge, “mi piaceva. Sentivo che mi capiva anche senza parlare”. Quando si sente troppo sola, lui c'è. La realtà claustrofobica della sua famiglia e di una scuola da cui non si sente accolta la tormenta sempre più: ha bisogno di aria per trovare se stessa. È così che nota gli asfodeli, da cui resta colpita per la loro forza e la resistenza. “Sono fiori che riescono a crescere anche in terre bruciate dal fuoco”, dice, poi aggiunge: “Io mi sentivo come loro. Per una volta non ero fuori posto”.

Un mondo

Il mondo di Bonacatu è una tavolozza di colori che si accendono e si spengono a seconda delle sue emozioni. Prende vita grazie a diverse tecniche: l’acquerello, i pastelli, il digitale, il collage. Ancora inserti di ricamo, testi di preghiere, spartiti musicali ed estratti da libretti d'opera. Il tutto armoniosamente unito in ampie tavole, evocative di un animo profondo. Bonacatu ha una fantasia fervida, emozioni intense e un desiderio ardente: vuole essere libera. La sua è una storia di formazione, è una presa di coscienza del proprio valore a prescindere da tutto e tutti. Una storia per lettori giovani e adulti, perché per sentirsi liberi non c’è età.

RIPRODUZIONE RISERVATA