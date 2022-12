Muzzi si rimette la tuta 

La caccia all'allenatore cattura l'attenzione dei tifosi, ma il calendario ricorda che c'è un'ultima gara da giocare, quella di lunedì alla Domus (ore 15) col Cosenza. E il Cagliari, che dopo l'esonero di Fabio Liverani attende ancora un padrone della panchina, chiede aiuto a Roberto Muzzi. Tocca proprio a lui, chiamato la scorsa estate per ricoprire l'inedito ruolo di Club manager, guidare la preparazione della squadra in vista di una sfida da vincere, per chiudere bene un 2022 da incubo, certo, ma soprattutto per rilanciarsi dopo il ko di Palermo e allontanarsi dalla palude della zona playout.

Mister Roberto

L'ex bomber ha il patentino di Allenatore Uefa Pro (ottenuto nel 2020) per poter andare in panchina. L'ultima volta, l'esperienza poco fortunata con l'Empoli, che nel novembre del 2019 lo chiama per sostituire Christian Bucchi, esonerato dopo 12 giornate. In nove partite Muzzi raccoglie una sola vittoria (2-1 all'Ascoli), quattro pareggi e altrettante sconfitte. Fatale l'1-1 casalingo col Chievo, il 24 gennaio 2020, con l'esonero e la panchina lasciata a Pasquale Marino. In precedenza, Muzzi aveva allenato nel settore giovanile della Roma (dal 2009 al 2014) prima di diventare il vice di Stramaccioni, con Panathinaikos e Sparta Praga. Nel 2018, invece, affianca Andreazzoli, seguendolo prima a Empoli e poi al Genoa. Fino alla chiamata, da primo allenatore, di nuovo a Empoli, prima, ultima e unica esperienza da titolare della panchina, interrotta dopo i 7 punti conquistate in nove gare. Poi la carriera dirigenziale, da responsabile del settore giovanile all'Arezzo, fino alla chiamata del Cagliari, come Club manager.

Testa al Cosenza

Il Cagliari resta chiuso in ritiro e Muzzi, assieme a un altro ex come Fabio Pisacane, anche ieri ha guidato l'allenamento di preparazione alla gara di lunedì col Cosenza, ultima fatica del 2022. Difficile immaginare stravolgimenti rispetto alla formazione vista nelle ultime uscite dell'era Liverani, l'ex bomber punta soprattutto sulle motivazioni. Ieri è tornato a disposizione Millico, reduce dallo stage azzurro a Coverciano, che si è limitato a un lavoro defaticante. Out Deiola, allenamento personalizzato per Di Pardo, Mancosu e Rog. Solo il primo, alle prese con un affaticamento agli adduttori, sembra avere qualche speranza (ridotta) di tornare a disposizione. Per il resto, tutti presenti, compreso Barreca, recuperato dalla gastroenterite che lo ha tenuto fuori a Palermo e pronto a riprendere il suo posto sulla fascia sinistra della difesa.