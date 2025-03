Muzzi: puntiamo alla finale di Coppa Italia 

«Ritornare al Cagliari era il mio sogno. Ringrazio il presidente Giulini che dopo 23 anni ha realizzato tutto ciò, dandomi un incarico importante», così Roberto Muzzi, coordinatore tecnico della Primavera e dell'Under 18 rossoblù, ha iniziato la sua chiacchierata a “Il Cagliari in diretta” su Videolina e Radiolina.

L'ex attaccante ha sottolineato quanto il lavoro dell'intero settore giovanile stia consentendo ad ogni ragazzo di crescere giorno dopo giorno, esprimendo tutta la sua gratitudine nei confronti dei vari addetti ai lavori quali Bernardo Mereu, Pierluigi Carta, Fabio Pisacane e tutti gli staff del Club.

Il focus si è poi spostato sulla Primavera che domani, al “Crai Sport Center” di Assemini, affronterà la Roma capolista: «Sarà dura ma siamo molto concentrati. Vorremmo ottenere un risultato importante». Ma non solo. Subito dopo il campionato Vinciguerra e soci torneranno in campo, sempre tra le mura amiche, per disputare la semifinale secca di Coppa Italia: «Mercoledì spero di vedere il centro sportivo pieno di tifosi, perché questi ragazzi hanno bisogno di tutto il loro sostegno. Puntiamo alla finale, anche se sappiamo sarà tosta. Incontriamo una grande squadra come la Juventus ma sono fiducioso, perché possiamo raggiungere una finale storica per il Cagliari Primavera». Muzzi non ha nascosto l'immensa soddisfazione nei confronti del tecnico della Primavera, Pisacane, evidenziando la crescita di tanti 2007, 2008 e 2009 tra le fila della sua compagine.

Da coordinatore tecnico di Primavera e Under 18, Roberto Muzzi ha poi espresso un parere sugli allenatori delle due squadre: «Pisacane si è dimostrato subito un grande allenatore, è molto bravo a comunicare, legge bene le partite e ha questa dote naturale di far crescere tantissimo ogni ragazzo che allena. Mancosu con l'U18 sta maturando tanto. Deve migliorare ancora su alcuni aspetti, ma ha una buona base sulla quale lavorare».

