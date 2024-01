Muzzi: orgoglioso dei nostri ragazzi L’Isola nel destino 

Roberto Muzzi i colori rossoblù se li sente tatuati addosso e se li porta appresso anche nel nuovo ruolo di Coordinatore tecnico della Primavera e dell'Under 18 del Cagliari. Un ruolo che lo coinvolge per il presente e per il futuro, senza dimenticare però il passato da cannoniere a metà degli anni '90. Una lunga cavalcata raccontata ieri a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina, ricordando che «questa squadra e questi tifosi per me sono tutto. Non smetterò di ringraziare il presidente Giulini. Quando mi ha chiamato, gli ho detto che non mi importava il ruolo, l'importante per me era tornare».

Benedetta Primavera

Muzzi si gode i risultati della Primavera. «Stiamo facendo un grandissimo lavoro, per far crescere questi ragazzi. Siamo stati contentissimi per le convocazioni in prima squadra di Vinciguerra e Kingstone, per Idrissi in nazionale e tanti altri giovani che stanno crescendo. C'è un gruppo eccezionale, con un grande allenatore come Fabio Pisacane che fa migliorare anche quelli che giocano meno. E in questa squadra vedo giovani interessanti per il futuro». E li vede anche Ranieri: «Un maestro. Li segue, li fa allenare in prima squadra, tenendoli calmi e, al momento giusto, spero li possa buttare dentro. Con i giovani ci vuole calma e pazienza, lui lo ha fatto e i risultati, penso a Obert, Luvumbo e Prati, si vedono». Applausi anche per Pisacane: «È preparato, lavora con passione. Non è stato una sorpresa, l'ho visto come collaboratore di Liverani: ha personalità e può diventare un ottimo allenatore».

Ranieri e Mazzone

Muzzi ricorda Carletto Mazzone: «Ti parlava in faccia, dicendo quello che pensava e ti faceva crescere. Uno come Mazzone sarebbe ancora attuale». E fu proprio Mazzone a mandare Muzzi a Cagliari: «Giocavo nella Roma. Davanti avevo Balbo e Fonseca, ma giocavo io. Dopo uno 0-0 col Napoli, Mazzone mi chiamò e mi disse: “Vai a Cagliari, devo far stare tranquillo Fonseca”. Chiamò subito Cellino al telefono: “Massimo, ti mando un ragazzino”. Dopo due ore ero in viaggio per Cagliari. Mazzone mi disse che sarei stato importante per il Cagliari e che sarei cresciuto in una piazza che, per lui, era quasi una seconda casa». E a Cagliari fece la storia: «C'erano Oliveira e Dely Valdes, io arrivai infortunato. Ma Tabarez mi disse che, appena mi fossi ripreso, avrei sempre giocato. E così fu. “L'importante è che corriate tutti e tre”. E io correvo perché sapevo che, altrimenti, sarei stato il primo a uscire». A Cagliari segnò tanto e lo fece con la 11 sulle spalle: «L'ho voluta e ho chiesto il permesso a Riva. E lui mi disse di metterlo perché me lo meritavo. Davo il massimo perché dovevo onorare il numero di Riva». Tornò da avversario con l'Udinese: «Finì 3-0, feci due reti e chiesi di uscire. Mi faceva soffrire vedere la “mia” squadra e i miei tifosi così in difficoltà».

Frosinone-Cagliari

«Ho fiducia nel Cagliari, una squadra con la mentalità giusta, che gioca sempre per vincere fino al 95' e questo mette in difficoltà chiunque. Anche in trasferta, dove qualche partita è stata persa per episodi sfortunati, perché la mentalità è la stessa in casa e fuori».

