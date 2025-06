Mutuo soccorso, borsa di studio per la tesi di una neolaureata   

La storica sede cittadina della Società operaia di mutuo soccorso, ha ospitato sabato pomeriggio la cerimonia di consegna della borsa di studio destinata a premiare una tesi di laurea che si è particolarmente distinta. Giunta alla quarta edizione, la Soms ha rinnovato questo importante rito, un momento di grande significato per l’associazione presieduta da Ubaldo Mozzo. La vincitrice della borsa di studio di 1000 euro è Nadia Arseni, laureata con 110 e lode all'Università di Cagliari. La sua tesi, dal titolo "Abuso d'ufficio", ha colpito la commissione giudicatrice per la sua originalità e profondità. La vincitrice ha dimostrato una grande passione e impegno nello studio delle tematiche legate alla mutualità e solidarietà, che sono i cardini dell'attività della Soms. La commissione giudicatrice era composta da illustri personalità, tra cui Guido Sechi in qualità di presidente, Attilio Mastino, Salvatore Naitana, il presidente Ubaldo Mozzo e il segretario Salvatore Nieddu.

La commissione ha valutato le tesi con grande attenzione e rigore, selezionando quella della dottoressa Arseni come la più meritevole. La cerimonia di consegna della borsa di studio è stata seguita da numerosi soci e parenti della candidata che ha ricevuto le congratulazioni dei presenti e ha ringraziato la Soms per l'opportunità offerta. ( s. c. )

