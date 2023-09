Mutuo Soccorso, 140 anni di storia 

Fondata nel 1883 offriva ai suoi soci, per la maggior parte artigiani, un'assistenza medica e un degno funerale. Oggi la Società Operaia di Mutuo Soccorso rappresenta un importante centro di aggregazione, nella sua sede affacciata lungo i bastioni antichi, incastonata tra i bar e i ristoranti per turisti. Ieri mattina i festeggiamenti per i 140 anni dall’istituzione: un convegno a Lo Quarter, lo speciale annullo postale e la targa, scoperta dal sindaco Mario Conoci.

“ In questo luogo nel 1883, un gruppo di lavoratori si unirono in un sodalizio di fratellanza per sopperire alle carenze dello stato sociale e istituire una Società Operaia di Mutuo Soccorso ”. «È la storia della solidarietà e della fratellanza della città di Alghero, – racconta Luciano Pinna, presidente della sede algherese – in tempi in cui non esisteva alcuna protezione sociale, la Società Operaia di Mutuo Soccorso sopperiva a tante mancanze. Non è stato facile mantenere la sede in tutti questi anni e mi sento di rivolgere un appello alle nuove generazioni, perché ci sostengano». Nella sede dei bastioni, tra quadri, fotografie, registri, documenti d'epoca e il simbolo della fratellanza operaia, il tuffo nel passato è assicurato. Il piccolo museo con la fornitissima biblioteca è aperto al pubblico, ma solitamente sono i soci a trascorrerci i pomeriggi, tra due chiacchiere e un giro di carte. A celebrare la più antica associazione benefica della città c’era anche il presidente nazionale della Fimiv, la Federazione italiana della Mutualità integrativa volontaria, Antonio Chelli. «Oggi c’è necessità di una ripartenza della Società di Mutuo Soccorso, – avverte – c’è bisogno di solidarietà e assistenza e noi possiamo avere un ruolo importante».

