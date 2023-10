Mutuo per finire l’asilo nido chiuso ormai da tre anni 

Passo importante verso la riapertura dell’asilo nido comunale di via dei Lavoratori, chiuso dal 2020 per consentire l’adeguamento dell’edificio alla normativa europea di prevenzione degli incendi. Il Comune di Dolianova ha deliberato la contrazione di un mutuo con Cassa depositi e prestiti di 211 mila euro, con un piano di ammortamento di durata trentennale. Le risorse permetteranno al Comune di completare in tempi brevi la ristrutturazione dello stabile e di rimetterlo a disposizione dei bambini del paese.

Ai fondi del mutuo si aggiungeranno altri 73mila euro provenienti dalla economie realizzate con il primo appalto concluso nel 2022 e costato 342 mila euro. Con il nuovo intervento che mette in campo circa 284 mila, tra soldi del bilancio comunale e nuovo mutuo con Cdp, si potrà procedere al rifacimento della pavimentazione e del controsoffitto, la pittura dei muri esterni e la sostituzione di alcuni infissi.

Le opere in cantiere renderanno la struttura più moderna, sicura e confortevole. L’obiettivo è avere l’agibilità prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. In attesa, i bambini di Dolianova continueranno a frequentare l’ex scuola materna di via Santa Maria dove la capienza è però notevolmente ridotta. I posti disponibili sono solo 24 (contro i 60 della sede di via dei Lavoratori) divisi per fasce d’età: 6 posti per i bambini di età compresa tra i tre mesi e un anno, 8 tra uno e due anni e 10 tra i due e i tre anni.

