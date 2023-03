Mutui, verso una stretta per i vecchi edifici 

Fuori moda. Gli immobili non energeticamente efficienti rischiano di trovarsi all’improvviso esclusi dal mercato immobiliare. O meglio, relegati in coda alle preferenze di acquirenti e perciò di scarso valore. In pochi anni quindi miliardi di euro in valore potrebbero andare in fumo scatenando un effetto domino che non risparmierà il settore dei muti.

L’allarme lo ha l’ha lanciato l’Abi, l’associazione che riunisce le banche del Paese. Il suo presidente, Giovanni Sabatini, davanti alla commissione Politiche dell’Unione europea della Camera, ha infatti ammesso che la direttiva green sugli immobili potrebbe avere un impatto anche sui finanziamenti, riducendo gli spazi per i mutui destinati ad acquistare o a riqualificare le case più energivore.

In sintesi, su indicazione della stessa Ue le banche dovranno «aumentare la prestazione energetica mediana del portafoglio di edifici coperti dai loro mutui ipotecari». Tradotto: gli istituti dovranno migliorare l’efficienza di questi immobili, anche se non sono di loro proprietà.

I risvolti delle nuove norme europee, secondo l’associazione, non sarebbero quindi di poco conto «le banche sarebbero necessariamente obbligate, nell’impossibilità di migliorare la qualità degli immobili già assunti in garanzia, a orientare le proprie scelte di finanziamento verso immobili che hanno migliori prestazioni energetiche, riducendo le possibilità di accesso al credito per l’acquisto o la riqualificazione degli immobili di minore qualità».

