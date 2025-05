«Mutui, tasso variabile meglio del fisso» 

Tutto come previsto. Il mercato dei mutui sta rivivendo un periodo di ripresa grazie al calo progressivo dei tassi di interesse e per la prima volta dopo anni quello variabile è tornato a essere più conveniente del fisso. Il panorama creditizio però promette ancora sorprese e gli analisti non escludono che entro la fine dell’anno le rate variabili possano diventare ancora più convenienti. Una tendenza che tuttavia non convince i sardi ad abbandonare le care vecchie abitudini: nell’Isola infatti i tassi più richiesti sono quelli fissi e chi decide di ricontrattare un mutuo in queste settimane sceglie la sicurezza di una rata certa anche se meno conveniente in questo momento.

I numeri

Secondo l’analisi del portale Facile.it «sono disponibili sul mercato le prime offerte di mutuo a tasso variabile con indici inferiori rispetto a quelli fissi». I conti sono immediati: «per un finanziamento da 126.000 euro in 25 anni i tassi variabili partono da un Taeg pari a 2,75%», spiegano ancora gli analisti di Facile.it. «Mentre quelli fissi da 2,93%. In termini di rata, considerando un mutuo da 126.000 euro da 25 anni e a copertura del 70% del valore dell’immobile, questo si traduce in 567 euro per il variabile e in 575 euro per il fisso».

La scelta non è comunque scontata. Come sempre raccomandano gli esperti, l’opzione migliore quando si parla di finanziamenti che si trascinano per decenni deve essere guidata da una buona dose di lungimiranza. Capire quindi che tipo di possibilità economiche si abbiano nel tempo e che tipo di imprevisti si possano eventualmente sopportare.

Il consiglio

Come spiegano gli esperti di Facile.it «se è pur vero che il margine di vantaggio a favore del variabile è ancora minimo, è necessario tornare a guardare a questo prodotto con grande attenzione perché, se da un lato espone il mutuatario a possibili variazioni future della rata, dall’altro la storia insegna che i mutui indicizzati con riferimento all’Euribor si sono alla lunga spesso dimostrati più vantaggiosi rispetto a quelli legati all’Eurirs».

Previsioni

Il futuro non a caso potrebbe riservare gradite sorprese alle famiglie sarde: «Questo primo sorpasso è solo l’inizio di un trend che a breve, se non ci saranno scossoni internazionali, potrebbe estendersi ai mutui offerti da molte banche. Secondo le aspettative di mercato l’Euribor a 3 mesi, sceso a maggio sotto il 2,2%, dovrebbe arrivare a circa 1,70% entro fine anno e poi stabilizzarsi».

Nell’Isola sembrano comunque muoversi con prudenza. Secondo il report stilato da Mutuionline.it, nonostante il boom di surroghe dettate dai tassi più vantaggiosi, i proprietari stanno optando per una rata certa. «Nei primi 3 mesi dell’anno le richieste di surroga sono aumentate rispetto al 2024, passando dal 25,3% al 31,5% del totale. I consumatori che optano per un tasso fisso nel 52,2% dei casi avevano già scelto questa tipologia di finanziamento al momento della stipula del mutuo, mentre il 34,8% abbandona un tasso variabile, l’8,7% lascia un mutuo a tasso variabile con Cap (ovvero con l’importo massimo della rata bloccato) e il 4,3% passa da un tasso misto al fisso».

