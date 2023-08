Mutui, tassi ancora in aumento 

Non si arresta la corsa dei tassi sui mutui alle famiglie, che anche a giugno segnano un nuovo rialzo. Mentre prosegue il calo dei prestiti. È l'istantanea che arriva dal dossier “Banche e moneta” della Banca d'Italia. Una situazione che allarma i consumatori, per le ricadute sulle famiglie.

Gli ultimi dati sull'andamento dei tassi a giugno confermano l’andamento in corso già da mesi. Anche a giugno, secondo i dati contenuti nel report di via Nazionale, i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (il cosiddetto Taeg, tasso annuale effettivo globale) si sono collocati al 4,65%. A maggio erano già aumentati al 4,58%. Ma è da almeno un anno che la curva segna una crescita prolungata (con un calo solo a dicembre 2022), con un tasso ormai doppio rispetto al livello di giugno 2022 (quando il Taeg era al 2,37%).

In aumento anche i tassi sui nuovi prestiti alle società non finanziarie (pari al 5,04% dal 4,81 del mese precedente). Con un simile livello dei tassi, non stupisce il trend di calo della domanda di prestiti. Che trova conferma negli ultimi dati: anche a giugno quelli al settore privato sono diminuiti dell'1,7% sui dodici mesi.

