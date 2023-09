Mutui prima casa, più aiuti per gli under 36 

Accesso al Fondo Gasparrini, il fondo di solidarietà sui mutui prima casa, consentito a una platea allargata per un anno in più, fino al termine del 2024. E proroga di tre mesi, fino alla fine del 2023, per le agevolazioni sull’acquisto della prima casa da parte degli under 36. Sono le richieste che avanza FdI con un emendamento al decreto Asset in cui però si introduce anche una stretta al reddito per chi chiede ex novo la garanzia sul mutuo: non più 40.000 ma 30.000 euro di Isee. I tempi per l’esame del provvedimento, che contiene anche la tassa sugli extrapofitti, sono stretti ormai: deve essere convertito in legge entro i primi di ottobre ma solo la prossima settimana le commissioni del Senato inizieranno a esaminare le proposte di modifica.

Proprio la nuova imposta sulle banche - al centro di una serrata trattativa all’interno dello stesso governo - andrebbe in parte a finanziare il rinnovo delle agevolazioni per facilitare l’acquisto della prima casa. Ma - questa l’idea messa nero su bianco da Fratelli d’Italia - a patto che gli aiuti siano circoscritti a chi ha redditi medi. D’altro canto in vista della manovra la scarsità di risorse a disposizione obbligherà a compiere molte scelte e quindi gli incentivi o i bonus che verranno messi in campo saranno perlopiù orientati alle fasce maggiormente deboli della popolazione. Gli argomenti toccati dal decreto Asset sono comunque fra i più disparati, si va dalle tariffe aeree ai taxi, dagli istituti di credito al granchio blu. Tra gli emendamenti firmati da Forza Italia, oltre al pacchetto che chiede modifiche sulle banche, spuntano anche due testi a firma del vicepresidente di Palazzo Madama Maurizio Gasparri che chiedono di tassare «i giganti della rete».

