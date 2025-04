Mutui, la rivincita del tasso variabile 

Nuovo taglio dei tassi, stesse domande di sempre. Quale mutuo stipulare oggi? A interessi fissi o variabili? L’ultima sforbiciata decisa dalla Bce ha reso la risposta ancor più difficile, ma è certo che rispetto ai pochi mesi fa quelli che arriveranno saranno meno pesanti per le tasche dei proprietari di casa.

I numeri

Secondo Facile.it e Mutui.it con il taglio da 0,25% sul costo del denaro ufficializzato pochi giorni fa, «la rata di un finanziamento variabile standard dovrebbe infatti diminuire di circa 17 euro, passando dagli attuali 640 euro a 623 euro». Si parla si un finanziamento da 126mila euro da restituire in 25 anni.

E non è tutto, la stessa analisi ipotizza «che il taglio potrebbe non essere l’ultimo del 2025», almeno stando ai Futures sugli Euribor a 3 mesi, l’indice di riferimento per i mutui a tasso variabile dovrebbe continuare a scendere gradualmente passando dal 2,07% di giugno 2025 all’1,76% di dicembre 2025, per poi stabilizzarsi. «Se queste previsioni fossero corrette, la rata del mutuo standard preso in esame arriverebbe, entro dicembre 2025, a 598 euro, con un risparmio di circa 42 euro rispetto ad oggi, per poi fermarsi», dicono gli esperti.

I dubbi

Tra le tante incognite c’è anche un’altra certezza: il gap tra tasso fisso e tasso variabile si riduce sempre di più. «Il fisso, dati alla mano, è, seppur di poco, ancora il più conveniente», spiegano Facile e Mutui.it. «Presto, però, le cose potrebbero cambiare: l’Euribor è sceso al di sotto dell’Irs, pertanto, non appena le banche decideranno di ridurre gli spread applicati ai finanziamenti variabili, questo tipo di offerta tornerà ad essere competitiva».

Le previsioni sono rosee: «Ci aspettiamo che nei prossimi mesi i tassi variabili diventino più convenienti rispetto a quelli fissi, tornando ad essere a tutti gli effetti un’alternativa papabile per gli aspiranti mutuatari», spiegano gli esperti di Facile.it. «Importante ricordare che non esiste, in assoluto, una soluzione migliore rispetto all’altra; la scelta sulla tipologia di tasso andrà presa considerando diversi elementi, quali, ad esempio, le caratteristiche del mutuatario, quelle dell’immobile e la propensione al rischio di ciascuno».

