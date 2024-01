Mutui, interessi in calo ma non per tutti i sardi 

Il cambio di rotta è arrivato dopo due interminabili anni. Gli interessi medi sui mutui hanno registrato finalmente uno stop al termine di una crescita vertiginosa che ha messo in ginocchio migliaia di famiglie sarde alle prese con rate aumentate nel corso di pochi mesi di oltre il 30%.

L’inflazione nel mentre si è raffreddata, spingendo di conseguenza la Bce a bloccare i rialzi del costo del denaro e innescando così un circuito virtuoso che ha spinto a fine 2023 le banche a proporre finanziamenti più convenienti per l’acquisto della casa.

Buone notizie

L’ottimismo è stato confermato dall’Abi, l’Associazione bancaria italiana, che a dicembre ha registrato un tasso medio sui mutui in leggera flessione dal 4,5 al 4,42%. Una notizia attesa da tanti, che tuttavia secondo gli esperti, non influirà nell’immediato sul taglio alle rate mensili a carico delle famiglie sarde.

«I contratti stipulati parlano chiaro», spiega Andrea Polo, responsabile della comunicazione di Facile.it. «Questo calo degli interessi avrà effetti diversi in base al tipo di finanziamento stipulato. Come è ormai noto, infatti, nella rateizzazione dei mutui si paga nei primi anni la quota interessi, per poi aggredire il capitale. Ciò significa che chi ha ormai saldato metà delle rate non avvertirà un calo immediato delle rate. Coloro che invece hanno accesso un prestito da pochi anni potranno beneficiare di un leggero calo, quasi impercettibile».

Il mercato è talmente variegato che non risponde contemporaneamente alle flessioni del costo del denaro. Infatti ci sono alcune banche che considerano l’indice a fine mese, altre fanno la media mensile dei tassi e altre ancora, considerano solamente l’Euribor di metà mese. Per questo motivo, senza parametri unici tra istituti di credito, il taglio delle rate festeggiato da alcuni clienti non è stato condiviso da altri che dovranno aspettare forse un altro mese per risparmiare, va detto, per ora solo qualche decina di euro.

Previsioni

Altre considerazioni devono essere fatte nel medio e lungo periodo. In questo caso l’ottimismo ha la meglio perché per gli esperti l'attesa svolta sarà realtà. «Analizzando la rata di un mutuo medio variabile di recente sottoscrizione (126.000 euro in 25 anni stipulato a gennaio 2022), si vede come questa sia arrivata a superare i 750 euro a dicembre 2023, ma secondo le previsioni dei Futures potrebbe scendere sfiorando i 740 euro a partire dal secondo trimestre del 2024, calare di altri 30 euro nel terzo trimestre, per poi chiudere l’anno a circa 660 euro, vale a dire quasi 100 euro in meno rispetto alla rata di dicembre 2023. Allungando l’orizzonte temporale, a giugno 2025 la rata potrebbe arrivare a circa 630 euro (-119 euro)».

Discorso diverso deve essere fatto per chi ora firma un nuovo mutuo. «Le condizioni sono di gran lunga migliori dell’anno scorso», conferma l'esperto. «Fermo restando che l’incertezza dei mercati internazionali, penso per esempio al conflitto israelo-palestinese, possa sconvolgere l’export da un momento all’altro, riportando l’inflazione a livelli preoccupanti».

Il manager di Facile.it non usa comunque mezze parole per dipingere gli scenari futuri. «Chi pensa che i tassi possano ritornare ai minimi di qualche anno fa sbaglia di grosso. Ma è pur sempre innegabile che gli interessi proposti ora sono decisamente più convenienti rispetto a solo un anno fa».

Surroga green

In un oceano di incertezze arrivano piccole grandi consolazioni, soprattutto per chi sta cercando di correggere in corsa il proprio piano di pagamento. Per un mutuo surroga, infatti, gli indici partono dal 3,10%, con ulteriori facilitazioni per i finanziamenti legati ad un immobile moderno ed ecologico, inquadrato in classe energetica A o B.

«Il calo degli indici ha determinato una diminuzione significativa dei tassi fissi offerti dalle banche e la surroga può diventare un’opportunità estremamente vantaggiosa per chi ha un mutuo a tasso variabile, ma anche per chi ha un fisso sottoscritto a partire dalla seconda metà del 2022», spiega Ivano Cresto, Managing Director prodotti di finanziamento di Facile.it.

C’è poi la carta ecologica e sostenibile. «Oggi gli istituti di credito stanno dando molta attenzione anche ai finanziamenti destinati alle case nelle prime classi di efficienza energetica», conclude Cresto «con un importante impulso ai mutui green, che già lo scorso anno rappresentavano il 7,2% delle richieste totali sulla prima casa».

