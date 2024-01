Mutui in calo dopo il record del 2023 

È stato toccato a novembre, un livello che non si vedeva da 15 anni, il picco dei tassi sui mutui. Ma per fortuna a dicembre “l'amara medicina” della Bce ha iniziato a dare i suoi frutti rallentando l'inflazione, e i tassi sul mercato hanno iniziato a scendere in vista di un taglio nei prossimi mesi dalla banca centrale. I dati della Banca d'Italia certificano il colpo che ha ricevuto il mercato immobiliare italiano nell'ultima parte del 2023. Il tasso taeg (comprensivo quindi di spese) sui nuovi finanziamenti è arrivato a novembre al 4,92%, un livello che non si vedeva dalla fine del 2008.

Tasche vuote

Non a caso, sempre secondo le tabelle di Bankitalia, a novembre sono scesi dell'1,2% i prestiti alle famiglie che evidentemente hanno rimandato, se possibile, l'acquisto. Gli alti tassi peraltro hanno inciso anche sui prestiti alle imprese, crollati del 4,8% con le aziende che stanno rimandando gli investimenti o ricorrendo alla propria liquidità con la Cna che avvisa dei pericoli di una stretta del credito chiedendo alle banche di non soffocare il tessuto produttivo italiano di artigiani e Pmi. Da allora il quadro è comunque cambiato almeno per i mutui.

Previsioni

I dati sull'inflazione diffusi a dicembre hanno indotto la Bce a tagliare le stime di inflazione per il 2024. L'istituto centrale ha tuttavia mantenuto i tassi ancora una volta fermi e non si è sbilanciato sulla tempistica dei tagli, forse per frenare le eccessive aspettative di mercato che ha comunque fatto dietrofront sui mutui dopo 24 mesi di rialzi. Su quando la Bce inizierà a ridurre il costo del denaro c'è ancora incertezza.

Il mercato e molti comparti economici chiedono un'azione già a marzo ma lo scenario più probabile, secondo gli osservatori, la prevede a giugno con tagli nella seconda metà dell'anno. E con questa prospettiva, nell'ultimo scorcio del 2023 i tassi di riferimento per i finanziamenti a tasso fisso hanno innescato un percorso discendente. Attualmente il Taeg più basso oscilla fra il 3,4 e il 3-5% per il fisso mentre il variabile non ha subito variazioni significative. Chi ha sottoscritto questa tipologia ha subito un aumento vertiginoso della rata in questi due anni se non è riuscito a surrogare e passare al fisso o se non aveva un “cap” ovvero un tetto. Un rialzo che ha portato molte famiglie in grave difficoltà e costrette a ricorrere alla sospensione delle rate o all'allungamento della durata.

