Mutui, i tassi ai livelli di un anno fa 

Il costo dei mutui scende ancora, torna ai livelli di più di un anno fa e per le famiglie italiane si prevedono risparmi importanti, dell'ordine di diverse centinaia di euro. La buona notizia è arrivata ieri mattina dalla Banca d'Italia che ha decretato una nuova discesa del costo del denaro per le famiglie, mentre le associazioni dei consumatori hanno immediatamente fatto i conti dei benefici che questo potrà comportare per le tasche dei risparmiatori che stanno comprando casa.

I calcoli

Secondo la serie “Banche e moneta” di Via Nazionale, i tassi di interesse sui prestiti erogati ad aprile alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso annuale effettivo globale, Taeg) sono scesi al 4,09% dal 4,21 di marzo. «Si torna ai livelli di febbraio 2023 quando il Taeg era a 4,12», commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. In pratica, secondo i calcoli dell'Unc, considerando l'importo e la durata media di un mutuo, il calo dei tassi significa che la rata, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile, «scende, rispetto al picco di novembre 2023, di 61 euro al mese, pari a un risparmio su base annua di 732 euro».

«Prosegue il trend discendente dei tassi di interesse sui mutui, che in 5 mesi calano complessivamente dello 0,83%, passando dal record del 4,92% di novembre 2023 al 4,09% di aprile», afferma il Codacons. «In termini di impatto sul costo dei mutui, ipotizzando un finanziamento da 125mila euro a 25 anni, si tratta di un risparmio di circa 58 euro sulla rata mensile, pari a -696 euro annui. Occorrerà ora capire come il recente taglio dei tassi dello 0,25% si rifletterà sul mercato dei mutui, che già da mesi ha avviato un trend al ribasso dopo due anni di aumenti consecutivi».

Secondo le rilevazioni della Banca d'Italia il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,59% (10,61 nel mese precedente). Mentre qualche ritocco al rialzo si rileva per i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie, saliti al 5,30% dal 5,26 del mese precedente. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono invece rimasti fermi all'1,04%.

Il credito

Sul fronte del credito invece, sempre ad aprile i finanziamenti concessi risultano ancora in calo per famiglie e imprese ma la contrazione si va via via riducendo: quelli al settore privato sono diminuiti del 2,2% sui dodici mesi (-2,4 nel mese precedente). E, nello specifico, i prestiti alle famiglie si sono ridotti dell’1,2% in un anno (-1,4 nel mese precedente), mentre quelli alle società non finanziarie sono scesi del 3,4% (-3,9 nel mese precedente). Quanto infine ai depositi del settore privato, hanno registrato una diminuzione dell'1,6%, contro un tasso di variazione sui dodici mesi nullo in marzo, mentre la raccolta obbligazionaria è aumentata del 21,6% dal precedente 18,7%.

