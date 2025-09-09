Mutui e prestiti per sei famiglie su dieci 

Sei italiani su dieci hanno un contratto di credito attivo, il 13,1% in più rispetto ad un anno fa, mentre calano gli importi medi. A fotografare lo stato di salute delle finanze delle famiglie italiane l’aggiornamento relativo al primo semestre del 2025 della Mappa del Credito di Crif. Nei primi sei mesi dell’anno si è ulteriormente allargata la platea di italiani che risulta avere almeno un contratto di credito rateale attivo, pari al 59,6% della popolazione maggiorenne, con una rata media pro-capite di 278 euro mensili, stabile rispetto a un anno fa, ed esposizione residua di 31.637 euro, in calo del -10% rispetto al primo semestre del 2024.

Il sogno di una casa

Guardando ai mutui resta stabile la rata media, di poco inferiore ai 600 euro, mentre risulta in calo l’esposizione residua, che supera di poco i 97.000 euro. Per quanto riguarda i prestiti finalizzati, cresce leggermente la rata mensile, a 135 euro, mentre cala l’esposizione residua del -7,5%, che rimane di poco superiore a 5.500 euro. In leggera crescita (+1,5%) la rata media dei prestiti personali a 254 euro, con un’esposizione residua intorno ai 16.200 euro (-7,9%).

La crescita del +13,1% di quanti ricorrono al credito è «probabilmente a causa del calo graduale dei tassi che lo ha reso più accessibile e conveniente sia per le famiglie che per le imprese, ma con un’attenzione all’esposizione residua, che infatti cala del -10%», commenta Beatrice Rubini, direttrice Mister Credit di Crif.

Territori

Nel complesso, è al Sud e nelle Isole che troviamo le rate mensili più leggere, soprattutto in Calabria, in Sardegna e in Sicilia, dove si attestano a 237 euro di media in virtù di una maggiore incidenza dei prestiti finalizzati, che hanno un importo più contenuto rispetto alle altre forme tecniche.

Nell’Isola il debito medio accumulato da ogni sardo sfiora i 25mila euro (24.828) con quasi il 64% delle famiglie che devono onorare un prestito o un finanziamento. Questi ultimi, soprattutto finalizzati all’acquisto di auto, elettrodomestici, mobili o articoli di elettronica rappresentano oltre la metà delle erogazioni. I prestiti personali invece si ritagliano quasi un terzo della torta.

