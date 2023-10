Mutui e lavoro, una corsa a ostacoli «Costretti a stare a casa coi genitori»  

È la generazione sospesa. Presente, ma anche invisibile. Sono i Millennials e quelli della Generazione Z, costretti, tra pandemie, guerre e cambiamenti climatici, a una missione (quasi) impossibile per riuscire sopravvivere. La Sardegna è stretta tra i Neet (i giovani che non studiano, si formano o non cercano lavoro) e i salari troppo bassi che, spesso, spingono i giovani ad andare a lavorare altrove. L’Isola è sempre più vecchia e dove il percorso dei giovani verso l’età adulta è più «lungo e complicato». Aumentano i tempi di uscita dalla casa dei genitori, di formazione di una famiglia propria, dell’acquisto di una casa. Eppure i giovani la casa di proprietà la desiderano e la sognano. Un sogno troppo spesso spezzato dall’aumento dei tassi d’interesse.

I problemi

«Ci sto provando ormai da tempo a comprarla, ma sembra davvero impossibile. I tassi sono molto alti e ci vuole un buon anticipo», racconta Alice Dessì, 34 anni, cagliaritana con un impiego pubblico full time dal 2010, «molte banche concedono solo l’80% del finanziamento e dunque bisogna aver l’altro 20% va anticipato. Ma oggi mettere da parte un gruzzoletto come facevano i nostri genitori è davvero difficile. Ho anche provato a chiedere il mutuo, ma la rata sarebbe stata di circa 720 euro mensili: impossibile per le mie tasche».

I passi

La casa, però, resta ancora oggi un traguardo da raggiungere. Segna il perseguimento dell’agognata indipendenza economica, l’addio al nucleo familiare, la costruzione della propria autonomia e dunque della propria identità. «La voglia di andare a vivere con il mio compagno è tanta, ma sono costretta a doverci rinunciare e a vivere da mia madre. Abbiamo valutato anche l’affitto, ma i prezzi sono alti e significherebbe arrivare a fine mese con l’acqua alla gola», aggiunge la trentaquattrenne.

Quella dei Millennials è anche la generazione messa all’angolo dal precariato, dalla povertà e dalle preoccupazioni. «Lavoro dieci ore alla settimana per otto mesi all’anno, nei tre mesi estivi rischio la fame: come faccio ad andarmene di casa?», incalza, invece, Simonetta, 30 anni, dipendente di una cooperativa sociale a Cagliari, «io con quello che guadagno non riesco ad arrivare a fine mese e a comprare un abito nuovo, figuriamoci se posso pensare di acquistare la casa. Per come vanno ora le cose posso solo sognarlo. O forse, - si chiede -, dovrei fare come ha fatto mio fratello? Lui si è trasferito all’estero e ora sta bene: ha uno stipendio discreto e può progettare il suo futuro».

Chi resta

Francesco Scalas, 27 anni, di Assemini, diploma di perito agrario in tasca, invece, ha rischiato e, nell’anno della pandemia, ha lasciato il cosiddetto posto fisso in ufficio, per aprire, nel 2021, una partita Iva nel mondo dell’edile.

«Non ho mai pensato di lasciare la Sardegna», afferma con sicurezza, «sono passato dall’essere dipendente a essere titolare di un’azienda. Una scelta che è stata quasi naturale, perché la mia carriera lavorativa è iniziata proprio in cantiere. Nonostante le difficoltà legate all’apertura di una partita Iva, oggi non mi pento della scelta».

A 20 anni ha lavorato nell’impresa del nonno, poi è stato assunto da Coldiretti, ma l’ufficio a lui stava davvero stretto. «Lo smart working mi ha devastato», sorride, «a gennaio ho aperto la partita Iva, a marzo sono arrivati i primi dipendenti, oggi, invece, ne ho dieci fissi, più quelli in subappalto e per fortuna lavoriamo bene su tutta l’Isola. Onestamente? Sono soddisfatto. Certo non trovo manovali e questo è un problema. La burocrazia è sicuramente l’aspetto più impegnativo, ci sono troppi adempimenti, tanti corsi sia per poter lavorare che assumere, per non parlare dei costi: un dipendente a noi arriva a costare anche 4mila euro al mese». E aggiunge: «Resistere a queste tassazioni così alte non è certamente facile, ma ci provo».

Le scelte

I fratelli Stefania e Giancarlo Cannas, 36 anni lei e 34 anni lui, sono titolari di una tabaccheria a Su Planu: poche ferie e tanti sacrifici. «Le tasse non sono mai dalla nostra parte, però sono riuscita con un mutuo di 20 anni a comprare una casa tutta mia. Mio fratello, invece, senza doversi indebitare con la banca ha investito in Albania, dove un giorno andrà a vivere con la moglie», dice Stefania.

