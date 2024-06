Mutui e bonus, utenti contro le banche 

Truffe online e problemi con banche e società finanziarie, scatta la rivolta dei cittadini. I clienti possono infatti rivolgersi all'Arbitro bancario finanziario e presentare esposti alla Banca d'Italia senza bisogno di assistenza legale. Il ricorso a questi due strumenti è cresciuto nel 2023. Gli esposti sono aumentati del 21% fino a quota 11.200, spinti anche dalle contestazioni relative alla rinegoziazione dei mutui, che sono più che triplicate, e dalle lamentele per la cessione dei crediti del Superbonus 110%, salite del 70%. I ricorsi all'Abf sono stati, invece, oltre 15.800, il 2% in più rispetto all'anno precedente, e hanno portato alla restituzione ai clienti di oltre 12 milioni di euro, secondo le relazioni annuali presentate a Roma.

Rischi

I dati delle relazioni sono «preoccupanti, anche se con luci e ombre», secondo l'Unione nazionale consumatori che ha sottolineato come grave, in particolare, l'aumento del contenzioso in materia di quinto dello stipendio. Disattenzioni come rivelare le proprie credenziali, codici di accesso e password rischiano infatti di far cadere in trappola di truffatori e pregiudicare per di più la possibilità di avere il rimborso delle somme sottratte. Le truffe oggetto di esposto sono aumentate lo scorso anno dell'11% ma rappresentano un numero limitato, 557, se rapportato al totale delle operazioni con strumenti alternativi al contanti, pari a 11,5 miliardi. Prima del Covid questi pagamenti erano poco più di 8 miliardi. «È uno sviluppo con potenzialità per gli utenti enormi, che però presenta anche rischi, se questi strumenti non vengono offerti e utilizzati in modo attento e consapevole», ha detto la capo dipartimento della Banca d'Italia, Magda Bianco.

Pericoli

«Le banche sono ben consapevoli che devono rafforzare ed evolvere continuamente i propri sistemi di sicurezza», ha detto il direttore operativo Certfin e Segretario generale AbiLab, Romano Stasi, indicando che è ha raggiunte 450 milioni di euro la spesa annua in cybersicurezza. «Anche nel 2023 gli esposti e l'Abf hanno rappresentato un utile ed efficace strumento di tutela», ha dichiarato la capo del Servizio tutela individuale della Banca d'Italia, Margherita Cartechini. In oltre il 60% dei casi l'arbitro ha dato sostanzialmente ragione al cliente e il tempo di risposta medio è calato a 118 giorni, molto ridotto rispetto a quelli del processo civile.

