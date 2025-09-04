Mutui, aumentano le richieste nell’Isola 

In Sardegna aumenta l'importo medio richiesto per un mutuo: secondo l'analisi congiunta di Facile.it e Mutui.it, nel corso dei primi sei mesi dell’anno chi ha presentato domanda di finanziamento nella regione ha puntato ad ottenere 126.687euro, valore in crescita dell’8% rispetto al 2024. Altro dato che cambia è quello legato all’età media dei richiedenti: sta crescendo la quota di giovani che si presentano in banca. Aumenta anche il valore medio dell'immobile oggetto di mutuo, salito nel primo semestre dell'anno a 184.395 euro (+6%).

Lo scenario

«Le buone condizioni offerte dalle banche, l’alleggerimento del costo del denaro e un aumento generale della fiducia dei consumatori hanno avuto un impatto positivo sul mercato dei mutui, che archivia un primo semestre con i principali indicatori in crescita, segno che gli italiani sono tornati a chiedere finanziamenti per coronare il sogno di comprare casa», spiegano gli esperti di Facile.it. Da evidenziare anche il peso percentuale delle surroghe, che nei primi sei mesi del 2025 hanno rappresentato oltre un quinto delle richieste totali presentate in Sardegna (21%). Cagliari è la provincia sarda con l'importo medio più alto (132.839 euro), seguita da Sassari (127.440 euro). Chiudono la classifica le province di Oristano, dove la cifra media richiesta nel primo semestre dell'anno è stata pari a 117.318 euro, e Nuoro (114.462 euro).

Le case

Nel frattempo il mercato immobiliare dà segnali diseguali a seconda delle aree regionali. A livello territoriale, su base annua, il settore abitativo aumenta nel Nord-est e al Sud (entrambi +7,3%), nel Nord-ovest (+4,1%) e nelle Isole (+2,6%), mentre diminuisce nel Centro (-6,9%). Sempre secondo l'Istat, nel 2024 con 331.013 convenzioni, segnano un aumento del 7,2% le compravendite sostenute da un mutuo. Con il calo dei tassi sono tornate in crescita le richieste di mutui. In particolare nel quarto trimestre 2024 le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare sono state 98.608, con un aumento del 16,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando i mutui avevano segnato un calo quasi diametralmente opposto (-14,5 rispetto al IV trimestre 2022).

