Mutui alle stelle e redditi fermi Così svanisce il sogno di una casa 

Mutui sempre più pesanti per famiglie in bolletta. I conti non tornano come una volta e per tanti sardi, in pochi mesi, è svanito il sogno della prima casa.

L'effetto a catena è stato infatti immediato: secondo le statistiche diffuse dai notai italiani il numero di compravendite entro la fine dell’anno crollerà del 10,7%, con una contemporanea flessione dei prestiti del 10,1% e un calo ancora più pesante dei mutui del 23,6%.

Paure

Ma questo potrebbe essere solo l’antipasto di un piatto ben più amaro: l’aumento dei tassi d'interesse di 25 punti base, deciso lo scorso 15 giugno dalla Banca centrale europea, deve ancora trasferirsi sui mutui e, quindi, sulle tasche delle famiglie. Dunque, per chi ha un finanziamento medio a tasso variabile cosa significa? «Secondo le simulazioni di Facile.it l’aumento dei tassi potrebbe tradursi in un rincaro della rata che porterebbe l’esborso complessivo a quasi +275 euro rispetto all’inizio dello scorso anno (+60%)», spiega Andrea Polo, direttore della comunicazione di Immobiliare.it.

La conferma arriva anche dal Codacons: «La rata mensile di un mutuo a tasso variabile di importo compreso tra i 125mila e i 150mila euro per una durata di 25 anni, le tipologie più richieste in Italia, è destinata a salire tra i 15 e i 25 euro, cifra che va ad aggiungersi agli aumenti imposti dalla Bce negli ultimi mesi. Considerando tutti gli incrementi varati a partire dallo scorso anno, la rata mensile di un mutuo a tasso variabile salirà complessivamente tra i 240 e i 320 euro rispetto a quanto pagato nel 2021, con ripercussioni sulle famiglie comprese tra i +2.880 e +3.840 euro all’anno».

Il lusso di un tetto

E in questo scenario di prezzi delle case alle stelle, salari stagnanti e aumento dell'inflazione, la Sardegna non fa dunque eccezione.

«Nel primo semestre di questo anno il 51,3% delle richieste di mutuo è arrivata da under36, mentre nel 2021 era del 43%. Il discorso - prosegue Polo - è aggravato ovunque dall’aumento dei prezzi, che ha diminuito il potere d’acquisto. Inoltre, ci sono una serie di elementi che creano ancora più confusione: chi non riesce ad acquistare casa, da qualche parte dovrà pur vivere e si ritrova poi a fare i conti con affitti molto salati. Chi può, però, fa il sacrificio e cerca di acquistarla, siamo un popolo legato in qualche modo alla proprietà immobiliare, perché ci dà sicurezza e stabilità».

Giovani

Ad azzardare maggiormente sono, infatti, i giovani sotto i 36 anni che possono godere di agevolazioni fiscali in vigore fino a fine dicembre 2023 per l'acquisto della prima casa e dell’estensione del fondo prima casa all'80%.

«La proroga del mutuo è in scadenza il 30 giugno, ma è stato approvato un emendamento presentato da più gruppi parlamentari volto a far slittare al 30 settembre 2023 il termine per presentare domanda di accesso per i mutui prima casa per ottenere la garanzia all'80% della quota capitale», precisa Polo.

Certo è, però, che c’è chi, per vari motivi, non può o non vuole imbarcarsi in un mutuo deve necessariamente ripiegare sull’affitto di una casa e in una città come Cagliari, per esempio, l’affitto di un trilocale arriva anche a mille euro, un bilocale quasi 900 euro.

Rebus locazioni

«Lo Stato purtroppo non tutela i proprietari, ma solo l’inquilino. C’è dunque la paura ad affittare a lungo termine perché non si ha la certezza di riavere l’immobile a scadenza di locazione o per morosità», evidenzia Angelo Bianchi, presidente Fiaip Sardegna, «senza dimenticare che la remunerazione degli affitti brevi è più alta. Tutto questo porta a un aumento dei canoni, anche perché l’offerta non soddisfa la domanda».

Per porre rimedio a queste criticità, la Fiaip (Federazione taliana Agenti Immobiliari Professionale) sta dunque dialogando con lo Stato per provare a togliere l’Imu dalle case che vengono affittate a studenti o per brevi periodi. «Può essere un modo per cercare di calmierare i prezzi e dare maggiore vivacità al mercato. Abbiamo vissuto un periodo di vacche grasse con i mutui, ora sicuramente siamo più in difficoltà, ma quello che più mi preoccupa è l’andamento dell’inflazione», conclude Bianchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA