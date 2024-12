“Mutiny in Heaven” Così Nick Cave è diventato grande 

“Mutiny in Heaven / The Birthday Party. Nick Cave - La prima fila non è per i fragili”, la storia del primo seme cattivo, quello da cui nacquero i Bad Seeds, è da ieri nei cinema. Diretto da Ian White e prodotto da Wim Wenders, l’atteso docufilm porta lo spettatore in un viaggio serratissimo attraverso l’ascesa e l’implosione dei Birthday Party, uno dei gruppi post-punk più selvaggi di tutti i tempi.

Il racconto, senza filtri, della parabola della band nata nel ’77 e capitanata da Nick Cave, arriva, così, per la prima volta sullo schermo. Noti per la loro energia ferina, dionisiaca, autodistruttiva e per la violenza primordiale delle loro performance, i Birthday Party erano nati tra i banchi della Caulfield Grammar School di Melbourne, dove studiavano Mick Harvey, Nick Cave e Phill Calvert. Dopo l’incontro con Tracy Pew e gli esordi come Boys Next Door, la band aveva iniziato una rapida ascesa, ma fu solo con l’arrivo di Rowland S. Howard che il mosaico prese forma. “Mutiny in Heaven” raccoglie interviste e immagini d’archivio, filmati in studio e live, animazioni, contenuti multimediali e una collezione di oltre mille pezzi. Sarà avvincente, ma attenzione: la prima fila non è per i fragili.

