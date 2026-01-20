Musu ucciso con nove coltellate 

Otto coltellate mortali alla schiena per uccidere Giovanni Musu, più una nona alla gola, la più profonda, forse inferta quando l’uomo era già morto. L’autopsia eseguita nel pomeriggio di ieri non avrebbe fornito molte novità rispetto a quanto già raccolto dagli investigatori che indagano sul delitto commesso nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, all’ingresso del parco di monte Rosmarino a Carbonia. Sembra però sempre più certo che chi l’ha ucciso e chi ha partecipato al delitto avessero intenzione di rendere irriconoscibile il cadavere e ci avrebbero provato in vari modi, dopo aver distrutto i suoi documenti di identità, anche tentando in modo maldestro di bruciare il corpo della vittima.

Gli esami

Al momento, nell’indagine per l’omicidio del cinquantatreenne di Carbonia, ci sono due persone formalmente indagate, ovvero William Serra e Marco Atzeni, e c’è ancora una persona sospettata di non aver detto tutto quello che sapeva alla polizia giudiziaria. Serra e Atzeni conoscevano entrambi molto bene la vittima e sono stati convocati in caserma sin dalle prime ore successive all’omicidio. Il pm Danilo Tronci, che segue l'indagine, ha deciso d formalizzare le iscrizioni nel registro dei due – difesi entrambi dall’avvocato Giuseppe Cirronis – così da permettergli di nominare un consulente medico di fiducia che partecipasse all’esame autoptico. La notifica per l’affidamento dell’incarico al medico legale da parte della Procura era arrivata anche all’avvocato Marco Zusa che assiste la famiglia della vittima.

Le tracce

Oltre all’esito dell'autopsia saranno determinanti anche le risposte attese dalle tracce ancora al vaglio del Ris dei carabinieri. Occorre scoprire con esattezza chi ha inferto le coltellate mortali a Giovanni Musu e stabilire se e come è stato aiutato da chi si trovava con lui in quel momento. Ma non sono le uniche domande per le quali cercano una risposta gli inquirenti. È stato un agguato per regolare dei conti o c’è stato un litigio scoppiato per futili motivi una volta arrivati al parco? Quelle siringhe lasciate accanto al cadavere sono state utilizzate prima dell’omicidio o sono state lasciate per indirizzare le indagini verso l’improbabile ipotesi di morte per overdose?Chi ha raccolto le frasche e la carta per provare a creare gli inneschi con i quali è stato acceso il fuoco con il quale si è provato a rendere il cadavere irriconoscibile dopo aver bruciato anche i documenti di Giovanni Musu? Vero è che tutte queste risposte avrebbero potuto fornirle le immagini della videosorveglianza pubblica visto che una telecamera comunale si trova proprio di fronte al luogo del delitto, ma purtroppo era spenta. E purtroppo i carabinieri hanno accertato che anche le altre telecamere di zona, che forse sarebbero potute essere determinanti per immortalare la fasi precedenti e successive al delitto, non erano funzionanti, Un problema che forse andrebbe affrontato per fare in modo che in futuro ci si possa avvalere di questo prezioso strumento come reale deterrente per chi delinque.

