Musti e Benenti a metà dell’opera 

Porto Cervo. Dopo le 4 speciali della 1ª giornata, Matteo Musti e Matteo Benanti sono in testa al 6º Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, con 30”5 di vantaggio su Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu, vincitori della 3ª speciale, e Luise-Ferro, trionfatori a Porto Cervo nel 2019. Musti, che già si era imposto ad Arezzo nella 1ª di campionato, sta cercando il bis a Porto Cervo, teatro del 2º round del Tricolore Rally Auto Storiche organizzato da Aci Sassari. Nel Trofeo A112 Abarth al comando gli implacabili Droandi-Fornasiero. Oltre al Rally, in programma anche la Regolarità a Media, titolata per l’Italiano e l’Europeo, la Regolarità Sport e il Rally Vintage Martini. Ad arricchire l’appuntamento smeraldino, la presenza di Cesare Fiorio, degli apripista Biasion e Alen e lo scenografico riordino a San Pantaleo.

«L’obiettivo è fare il meglio possibile. Queste strade rispecchiano le mie caratteristiche ma mai abbassare la guardia. Le altre speciali hanno un asfalto diverso, vedremo come si comporteranno gli avversari», ha commentato Musti riferendosi ai doppi passaggi di oggi su Lo Sfossato (11,80 km, ore 10.35 e 13.35) e Calangianus (11,97 km, 11.20 e 14.20). Premiazioni a Porto Cervo dalle 15.30.

Classifica : 1) Musti-Benenti (Porsche Carrera Rs) in 39’45”2; 2) Farris-Pirisinu (Porsche 911 Sc) a 30”5; 3) Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 1’26”2; 4) Mariotti-Sanesi (Ford Sierra Cosworth) a 1’59”3; 5) Nucera-Gibellini (Porsche Carrera Rs) a 2’15”9.

