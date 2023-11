Musk vola a Tel Aviv per rigettare le accuse di antisemitismo  

Tel Aviv. Travolto dalle accuse di antisemitismo, Elon Musk è volato in Israele e ha incontrato i vertici dello Stato ebraico, dal premier Benyamin Netanyahu al presidente Isaac Herzog, in quello che appare un tentativo di placare le polemiche. «I fatti contano più delle parole», ha postato il miliardario dopo il suo arrivo quasi a voler ribadire che le accuse contro di lui sono false.

Accompagnato da Netanyahu, Musk ha visitato il kibbutz Kfar Aza, uno dei più colpiti dai raid di Hamas. Con indosso un giubbotto antiproiettile e sotto l’ombrello per ripararsi dalla pioggia, il miliardario ha avuto modo di toccare con mano «i crimini contro l’umanità commessi da Hamas», ha spiegato il premier israeliano, che ha mostrato al patron di X anche un video degli attacchi del 7 ottobre. «La gioia mostrata da coloro che uccidevano civili innocenti è sconvolgente», ha commentato Musk. «Coloro che sono concentrati nell’uccidere vanno neutralizzati. Poi la propaganda deve finire, serve solo ad addestrare altri killer», ha aggiunto il tycoon, dicendosi disponibile ad aiutare come possibile.

Per ora è la sua Starlink che potrebbe essere utile: Musk e il governo israeliano hanno raggiunto un accordo di principio secondo cui i satelliti potranno essere usati a Gaza solo con il via libera del ministero delle Comunicazioni israeliano. Nella ventina di minuti di colloquio pubblico fra Netanyahu e Musk andato in onda su X, il tema dell’antisemitismo e delle accuse al patron di Tesla non è stato affrontato. Il miliardario è al centro di una bufera per aver sostenuto un post antisemita in cui si cavalcava la “grande teoria della sostituzione”, tesi cara all’ultradestra basata sulla convinzione che le minoranze stiano soppiantando i bianchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA