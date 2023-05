Elon Musk torna a sorpresa in Cina per rilanciare la sua Tesla, alle prese con una concorrenza locale più aggressiva. Dopo tre anni di assenza per il Covid, il jet privato del miliardario è atterrato ieri pomeriggio a Pechino per parlare di affari nel mezzo delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, e ha incontrato il ministro degli Esteri Qin Gang.