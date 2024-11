Musk sui migranti: via quei giudici 

“These judges need to go”. I giudici che secondo Elon Musk «devono andarsene» sono quelli del Tribunale di Roma che hanno sospeso la convalida del trattenimento per sette migranti portati in Albania. E il tweet dell’uomo più ricco del mondo, ormai braccio destro di Donald Trump, alza il livello dello scontro fra centrodestra e magistratura. Anche perché subito Matteo Salvini raccoglie l’assist dandogli «ragione», mentre la Lega risponde a muso duro alle rimostranze dell’Anm, che esprime «sconcerto» perché, sostiene la vicepresidente Alessandra Maddalena, «qui non è più in gioco l’indipendenza della magistratura, ma si tratta della sovranità dello Stato italiano. Innanzitutto bisognerebbe pensare a questo tipo di difesa e poi a quella della giurisdizione».

Problema prevedibile

L’applicazione del Protocollo con l’Albania e delle procedure accelerate di rimpatrio dei migranti hanno segnato l’escalation delle tensioni. Maddalena immagina che «anche il ministro Nordio abbia pensato» che ci sarebbero stati «problemi», perché misure come il decreto Paesi sicuri sono «in contrasto con la normativa internazionale». «È stata evidentemente una scelta per scaricare sulla magistratura un insuccesso», afferma la vicepresidente dell’Anm, con una «delegittimazione costante che serve ora ad accelerare la riforma per la separazione delle carriere».

«Ingerenza»

Nelle intenzioni di Giorgia Meloni sarà quella riforma a disinnescare il «giogo delle correnti politicizzate». Di fatto, nelle scorse settimane si è deciso di imprimere un’accelerazione al disegno di legge costituzionale, all’esame della commissione Affari costituzionali della Camera e atteso il 26 novembre in Aula (ma è in vista uno slittamento al 29) per il primo di quattro passaggi parlamentari. «Se il provvedimento non fosse completo - ha chiarito il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto - si va con il testo base, non è una novità». In questo clima le opposizioni definiscono quella del proprietario di X, SpaceX e Tesla «un’intollerabile ingerenza». Pd, Avs e +Europa chiedono a Meloni di intervenire e «difendere l’Italia». «Non è un’interferenza», sentenzia invece Salvini, che richiama il suo processo Open Arms: «Il 20 dicembre potrei ricevere una condanna a 6 anni di galera per aver bloccato, da ministro dell’Interno, gli sbarchi di clandestini. Visto dall’estero tutto questo sembra ancora più incredibile». Il referente di Musk in Italia, Andrea Stroppa, cita l’articolo 21 della Costituzione per dire che anche lui «può esprimersi liberamente, fatevene una ragione».

Il vecchio post

Ma anche nella maggioranza non manca chi storce il naso davanti al tweet. Sono parole «inopportune» secondo il leader di Noi moderati Maurizio Lupi. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti se la cava con una battuta: «Beato lui che è miliardario, potrebbe darmi una mano». Non si registrano commenti da parte di Forza Italia. E scarseggiano da parte di FdI. «I giudici che si oppongono alla nostra politica sui rimpatri sbagliano - nota Fabio Rampelli - Tuttavia siamo attrezzati per difenderci da soli. Ringraziamo Elon Musk ma non siamo come la sinistra, che sbava per amplificare a livello internazionale le criticità italiane ridicolizzando la nazione». Nel partito della premier c’è la convinzione che i giudici «politicizzati» esistano, e che dovrebbero astenersi da sentenze basate su «preconcetti». «Il Giudice che ha emesso la sentenza sul caso Albania è così imparziale da impiegare parte del suo tempo ad attaccare il Presidente del Consiglio. Smettetela di prendere in giro gli italiani, ne va della vostra credibilità», twitta FdI, riferendosi a Antonella Marrone e a un suo commento di due anni fa a un post di Giorgia Meloni, rivelato da "Il Tempo”.

