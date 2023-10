Elon Musk potrebbe lanciare, insieme ad altri, un super pac (comitato politico) per sostenere la corsa alla Casa Bianca di Robert F. Kennedy Jr, il figlio di Bob Kennedy, come indipendente. L’indiscrezione è rilanciata dallo stratega democratico David Axelrod, che nota come un tale super pac potrebbe giocare un ruolo significativo nelle elezioni del 2024.