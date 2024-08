Musk si traveste da giornalista per Trump 

Bruxelles. L’avvertimento lanciato a X dal commissario Ue, Thierry Breton, a rispettare gli obblighi di moderazione sui contenuti illeciti in vista del live tra Elon Musk e Donald Trump «è un tentativo senza precedenti di estendere una legge destinata ad applicarsi in Europa alle attività politiche negli Stati Uniti». Lo scrive l’ad di X, Linda Yaccarino, sul suo account social. Breton, aggiunge, «tratta in modo paternalistico i cittadini europei, suggerendo che siano incapaci di trarre le proprie conclusioni». Nel frattempo, lo stesso Musk ha replicato su X alla lettera di Breton con un ironico «Bonjour!»

L’ultima sorpresa della campagna elettorale Usa è stato Elon Musk che ha indossato i panni dell’anchor per intervistare in diretta in prima serata (le 20 ora di Washington) sulla sua piattaforma X Donald Trump: il candidato che l’uomo più ricco del mondo - nonché contrattista del governo federale, dalla Nasa al Pentagono - appoggia e finanzia, nonostante le sue posizioni contro i sussidi alle auto elettriche, la stretta sulle emissioni di quelle a benzina e la promessa di trivellare a manetta ignorando il rischio sul clima.

RIPRODUZIONE RISERVATA