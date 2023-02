Musk si schiera col fumettista Adams «I media sono razzisti contro i bianchi»  

WASHINGTON. Elon Musk entra a gamba tesa nella polemica sulla cacciata dai principali media del fumettista Scott Adams. «Per molto tempo, i media statunitensi sono stati razzisti contro i non bianchi, ora sono razzisti contro i bianchi e gli asiatici. La stessa cosa è successa con i college e le scuole d’elite in America. Forse potrebbero provare a non essere razzisti, in generale», ha scritto il miliardario proprietario di Twitter sul suo social network. Giorni fa Adams - dal 1989 disegnatore di “Dilbert”, un Fantozzi a stelle e strisce - ha accusato la comunità afroamericana di «essere un gruppo che pratica l’odio» e ha invitato «i bianchi a starne alla larga». Il network Usa Today, che possiede centinaia di quotidiani Usa, ha annunciato che non avrebbe più pubblicato il fumetto, seguito da Washington Post, Los Angeles Times e tanti altri. Adams ha twittato che il suo era un semplice invito a «evitare l’odio». Poi però ha accusato i giornali di «minare la libertà di parola in America» esortando i suoi fan a disdire l’abbonamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA